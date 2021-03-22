Paredes elogia Pochettino e relembra saída de Tuchel: 'Agora trabalhamos muito mais em equipe'

Leonardo Paredes, meio-campista do Paris Saint-Germain, elogiou a chegada de Mauricio Pochettino ao comando da equipe. Para ele, a saída de Tuchel era necessária.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Muita coisa mudou com Mauricio Pochettino. Antes, havia coisas que não funcionavam. Todos nós precisávamos de uma mudança mental. Agora trabalhamos muito mais em equipe do que antes.Tuchel foi demitido pelo Paris Saint-Germain no final de dezembro. Em seu lugar, Mauricio Pochettino foi contratado. O alemão comanda o Chelsea atualmente.