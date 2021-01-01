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Pardal comemora bom momento no Hajer Club e espera sequência positiva com o clube árabe

Brasileiro luta para subir à primeira divisão...
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Publicado em 

01 jan 2021 às 12:31

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 12:31

Crédito: Adriano Pardal é o principal destaque do Hajer Club (Divulgação
Um dos destaques do Hajer Club nesta temporada, o atacante Adriano Pardal, revelado nas divisões de base do Vitória, e com passagens pelo ABC e América-RN, falou sobre a pulmonar fase que vive com a camisa do clube árabe. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Essa é a minha segunda temporada no Hajer. Desde a minha chegada tenho feito um trabalho forte no dia a dia e a consequência disso é a minha evolução no decorrer dos jogos. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou lutar para manter esse ritmo forte para ajudar o clube.
De acordo com Adriano, a meta da equipe é conquistar o acesso esse ano.
- Estamos trabalhando muito para levar o Hajer para a primeira divisão nesta temporada. O grupo vem em um ritmo forte e tem tudo para conquistar esse objetivo.

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