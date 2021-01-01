Pardal comemora bom momento no Hajer Club e espera sequência positiva com o clube árabe

Um dos destaques do Hajer Club nesta temporada, o atacante Adriano Pardal, revelado nas divisões de base do Vitória, e com passagens pelo ABC e América-RN, falou sobre a pulmonar fase que vive com a camisa do clube árabe. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Essa é a minha segunda temporada no Hajer. Desde a minha chegada tenho feito um trabalho forte no dia a dia e a consequência disso é a minha evolução no decorrer dos jogos. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou lutar para manter esse ritmo forte para ajudar o clube.