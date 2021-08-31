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Parceria com o Governo do Estado: funcionárias do Botafogo participam de palestra sobre segurança feminina

Erica Paes, líder do projeto 'EMPODERADAS', exaltou a parceria do Governo do Rio de Janeiro com o Botafogo...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:19

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 12:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última sexta-feira, em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, o Botafogo realizou um encontro no estádio Nilton Santos entre funcionárias do clube e a especialista em segurança feminina Erica Paes, líder do projeto "EMPODERADAS". Nesse encontro, houve um debate sobre pautas humanitárias e direitos das mulheres.
> Ricardinho volta a jogar após dois meses em vitória do Botafogo Erica, inclusive, conduziu o debate na sala de imprensa do estádio Nilton Santos. A líder do projeto valorizou a parceria e destacou que as ações irão beneficiar as mulheres não só no enfrentamento da violência, como também na área do fortalecimento e empoderamento.
> Veja a tabela da Série B
- É uma oportunidade única e estou muito feliz com essa parceria entre o Governo do Rio de Janeiro e o Botafogo, onde a gente vai trazer ações beneficentes para mulheres em todos os seguimentos, não só no enfrentamento a violência, mas também na área de fortalecimento e empoderamento - disse Erica, que ainda completou.
- Nosso trabalho não é contra os homens, ele é apenas contra a violência e nós contamos com a participação dos homens que trabalham no Clube nesta parceria, como o Presidente Durcesio já começou a fazer, nos recebendo de braços abertos e tomando iniciativas. Vamos trabalhar todos juntos para que, se Deus quiser, não exista mais qualquer forma de violência contra as mulheres - concluiu Erica. VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
Em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, o Botafogo realizou um encontro importante no Nilton Santos entre funcionárias do Clube e a especialista em segurança feminina, Erica Paes, líder do projeto "EMPODERADAS". Um dos idealizadores da parceria com o Governo do Estado, o Vice-Presidente Geral Vinicius Assumpção organizou o encontro e participou do debate sobre pautas humanitárias e direitos das mulheres.
"É um tema muito importante e a atual diretoria, liderada pelo presidente Durcesio Mello, tem essa preocupação. O Botafogo não é uma ilha, ele é um ente importante na sociedade e precisa estar discutindo temas como a violência contra a mulher. Então essa parceria com o Governo do Estado é fundamental e espero que os outros clubes também se juntem nessa corrente para combater essa mazela terrível que é a violência contra a mulher" afirmou.
Líder do projeto "EMPODERADAS", Erica Paes conduziu o debate na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos e também exaltou a parceria.
"É uma oportunidade única e estou muito feliz com essa parceria entre o Governo do Rio de Janeiro e o Botafogo, onde a gente vai trazer ações beneficentes para mulheres em todos os seguimentos, não só no enfrentamento a violência, mas também na área de fortalecimento e empoderamento. Nosso trabalho não é contra os homens, ele é apenas contra a violência e nós contamos com a participação dos homens que trabalham no Clube nesta parceria, como o Presidente Durcesio já começou a fazer, nos recebendo de braços abertos e tomando iniciativas. Vamos trabalhar todos juntos para que, se Deus quiser, não exista mais qualquer forma de violência contra as mulheres", afirmou.

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