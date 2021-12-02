Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Parceria com o Coimbra é mantida e Villa Nova apresenta novo staff para comandar o time no Mineiro 2022
futebol

Parceria com o Coimbra é mantida e Villa Nova apresenta novo staff para comandar o time no Mineiro 2022

Bruno Pivetti será o novo treinador e Léo Franco assume a gerência de futebol do Leão do Bonfim, de Nova Lima...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 00:46

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 00:46

A parceria de sucesso que levou o Villa Nova de volta à elite do futebol de Minas Gerais, se sagrando campeão do Módulo II, voltará a se repetir em 2022 e, mais uma vez, o Leão do Bonfim terá o suporte do Coimbra Sports para a disputa do Módulo I do Campeonato Mineiro, que se inicia em 26 de janeiro.
O acordo, que valerá até o final da competição, proporcionará ao time de Nova Lima um staff independente, que começa seu trabalho no dia de hoje. A nova comissão técnica do Villa Nova será composta pelo técnico Bruno Pivetti, o auxiliar técnico Ricardo Pagani, o preparador físico Diogo Evaristo e o preparador de goleiros Ânderson Cardoso.
Se juntam aos profissionais de campo, o gerente de futebol Léo Franco e o supervisor de futebol Marcelo Drumond. Caberá aos novos contratados definir o grupo de jogadores que disputará o Estadual.
Crédito: PivettitempassagemporimportantesclubesbrasileirosevaitentarumaboacampanhacomoVillanoanoquevem-(HenriqueChendesCoimbra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados