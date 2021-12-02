Parceria com o Coimbra é mantida e Villa Nova apresenta novo staff para comandar o time no Mineiro 2022

A parceria de sucesso que levou o Villa Nova de volta à elite do futebol de Minas Gerais, se sagrando campeão do Módulo II, voltará a se repetir em 2022 e, mais uma vez, o Leão do Bonfim terá o suporte do Coimbra Sports para a disputa do Módulo I do Campeonato Mineiro, que se inicia em 26 de janeiro.

O acordo, que valerá até o final da competição, proporcionará ao time de Nova Lima um staff independente, que começa seu trabalho no dia de hoje. A nova comissão técnica do Villa Nova será composta pelo técnico Bruno Pivetti, o auxiliar técnico Ricardo Pagani, o preparador físico Diogo Evaristo e o preparador de goleiros Ânderson Cardoso.

Se juntam aos profissionais de campo, o gerente de futebol Léo Franco e o supervisor de futebol Marcelo Drumond. Caberá aos novos contratados definir o grupo de jogadores que disputará o Estadual.