Parceria com laboratório é renovada pelo CSA

Pelos canais oficiais, o CSA informou que chegou a um acordo para prolongar o acordo para renovar, até o fim de 2022, a parceria que possui com a Dilab, rede de laboratórios radicada na cidade de Maceió. Os valores do novo acordo não foram divulgados.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramAmbas as partes celebraram o acerto ressaltando o caráter de impressão positiva que ficou em relação a temporada 2021, elemento primordial para a extensão de vínculo.