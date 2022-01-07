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Parceria com laboratório é renovada pelo CSA

Empresa radicada na cidade de Maceió seguirá com acordo junto ao Azulão até o fim de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 11:23

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:23

Pelos canais oficiais, o CSA informou que chegou a um acordo para prolongar o acordo para renovar, até o fim de 2022, a parceria que possui com a Dilab, rede de laboratórios radicada na cidade de Maceió. Os valores do novo acordo não foram divulgados.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramAmbas as partes celebraram o acerto ressaltando o caráter de impressão positiva que ficou em relação a temporada 2021, elemento primordial para a extensão de vínculo.
- Estamos muito felizes em renovar nosso trabalho junto ao CSA. Acreditamos e incentivamos o futebol alagoano e para nós é muito importante continuar cuidando da saúde dos jogadores e torcedores azulinos com o seu laboratório - afirmou Vitor Correia, Diretor-Executivo da Dilab.
- É com satisfação que podemos anunciar a renovação dessa parceria. A Dilab foi extremamente importante para o clube e vamos dar continuidade ao que estava dando certo - pontuou Ricardo Lima, Diretor de Novos Negócios do Azulão.
Crédito: Marcaestevecomoclubealagoanonatemporada2021(Divulgação/CSA

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