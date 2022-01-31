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Parceria com cria de Cotia e capitão na Europa: quem é Willyan Rocha, que interessa ao São Paulo

Zagueiro de 27 anos já foi companheiro de time de Rodrigo Freitas, que estava no São Paulo mas não teve contrato renovado. Além disso, jogador Willyan foi capitão do Portimonense...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:28
Nesta segunda-feira (31), o LANCE! mostrou que o São Paulo está interessado no empréstimo do zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos do Portimonense-POR. O L! mostra mais detalhes da carreira do jogador, que inclui parceria com jogador revelado no Tricolor e experiência na Europa. Willyan passou pelas categorias de base do Flamengo, atuou no time B do Grêmio e teve passagens pela Desportiva Ferroviária-ES e Votuporanguense, antes de ir para o futebol português, onde jogou no Cova da Piedade e depois no Portimonense-POR, onde está até hoje.
No clube de Portimão, foi companheiro de Rodrigo Freitas, zagueiro revelado no São Paulo e que deixou o Tricolor no fim da última temporada após não ter o contrato renovado. Os dois foram utilizados em duas partidas como titulares juntos: na vitória sobre o Gil Vicente por 2 a 1, quando Willyan marcou um dos gols e na derrota para o Sporting por 4 a 2. No Portimonense desde 2019, Willyan já jogou com outros são-paulinos, como o lateral-esquerdo Junior Tavares e o meia Lucas Fernandes. Wyllian ganhou moral na equipe e hoje é titular absoluto. Nesta temporada já são 23 jogos, com um gol marcado e três assistências. Além disso, ele foi capitão do time em oito partidas, seja jogando como zagueiro ou até mesmo como volante.
A intenção do Tricolor é ter o jogador emprestado até dezembro com opção de compra ao final do vínculo. No entanto, um possível avanço do São Paulo na negociação dependerá de uma outra conversa entre o Portimonense e o Bordeaux-FRA, que também está interessado em Willyan. A questão tem que ser resolvida até esta segunda-feira (31), quando fecha a janela de transferências na Europa.
Crédito: SãoPauloteminteresseemWillyanRocha(Foto:Divulgação/Portimonense

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