Parceria com cria de Cotia e capitão na Europa: quem é Willyan Rocha, que interessa ao São Paulo

Nesta segunda-feira (31), o LANCE! mostrou que o São Paulo está interessado no empréstimo do zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos do Portimonense-POR. O L! mostra mais detalhes da carreira do jogador, que inclui parceria com jogador revelado no Tricolor e experiência na Europa. Willyan passou pelas categorias de base do Flamengo, atuou no time B do Grêmio e teve passagens pela Desportiva Ferroviária-ES e Votuporanguense, antes de ir para o futebol português, onde jogou no Cova da Piedade e depois no Portimonense-POR, onde está até hoje.

No clube de Portimão, foi companheiro de Rodrigo Freitas, zagueiro revelado no São Paulo e que deixou o Tricolor no fim da última temporada após não ter o contrato renovado. Os dois foram utilizados em duas partidas como titulares juntos: na vitória sobre o Gil Vicente por 2 a 1, quando Willyan marcou um dos gols e na derrota para o Sporting por 4 a 2. No Portimonense desde 2019, Willyan já jogou com outros são-paulinos, como o lateral-esquerdo Junior Tavares e o meia Lucas Fernandes. Wyllian ganhou moral na equipe e hoje é titular absoluto. Nesta temporada já são 23 jogos, com um gol marcado e três assistências. Além disso, ele foi capitão do time em oito partidas, seja jogando como zagueiro ou até mesmo como volante.

A intenção do Tricolor é ter o jogador emprestado até dezembro com opção de compra ao final do vínculo. No entanto, um possível avanço do São Paulo na negociação dependerá de uma outra conversa entre o Portimonense e o Bordeaux-FRA, que também está interessado em Willyan. A questão tem que ser resolvida até esta segunda-feira (31), quando fecha a janela de transferências na Europa.