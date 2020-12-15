Parceiros no Bragantino, André Gaspar lamenta perda de Marcelo Veiga

Crédito: Arquivo Pessoal

A última segunda-feira (14) foi marcada pela morte de Marcelo Veiga, aos 56 anos, devido a complicações causadas pelo coronavírus. Técnico do São Bernardo, ele teve uma grande história dirigindo outro clube paulista, o Bragantino, onde conquistou inúmeras amizades no meio profissional, como foi o caso de André Gaspar.

- Ele foi um grande mentor. Tive o prazer de conviver com o Marcelo por muitos anos e formar uma parceria vitoriosa com ele. Foi ele quem me convidou para iniciar o meu trabalho fora dos gramados e serei eternamente grato ao Marcelo, que me ensinou muito do que sei hoje. É um momento de muita tristeza. O futebol perde um grande profissional – disse ele.

Em 2005, André ainda era atleta quando foi contratado pelo Bragantino, na época sob o comando de Marcelo Veiga. Naquele momento, foi iniciada uma parceria que duraria muitos anos: Gaspar foi capitão do time campeão da Série C em 2007 com o então treinador e, no ano seguinte, quando se aposentou, recebeu convite de Veiga para assumir o cargo de auxiliar-técnico.Fora dos gramados, foram quatro anos trabalhando juntos, com boas campanhas na Série B e chegando próximo do acesso para a Série A em três oportunidades. Para André, o estilo agregador de Veiga era fundamental para atingir os objetivos:

- Ele era um cara alegre, companheiro e íntegro. Todos sabem dos grandes trabalhos que ele fez como treinador, mas poucos sabem o quanto ele se preocupava com todos a sua volta, brigava pelos mais humildes e tornava o ambiente interno o melhor possível, e dessa forma os resultados aconteciam – finalizou.

Aprendiz de Marcelo Veiga, André Gaspar permaneceu no Bragantino até 2014 e depois seguiu carreira no exterior, passando pelo Daegu FC, da Coreia do Sul, onde foi auxiliar-técnico e depois treinador, e Al-Hazm, da Arábia Saudita, dessa vez apenas como comandante principal.