'Parceiros' de grupo, Atlético-MG e América-MG já sabem quando vão estrear na Libertadores

A Conmebol divulgou, neste sábado, 26 de março, a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A entidade fez o sorteio na sexta-feira, 25, distribuindo as equipes pelas chaves. E, uma delas tem dois clubes mineiros juntos, algo inédito na história da competição e do futebol do estado: Atlético-MG e América-Mg tentam avançar aos mata-matas no Grupo D.