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'Parceiros' de grupo, Atlético-MG e América-MG já sabem quando vão estrear na Libertadores

O Galo encara o Tolima, fora de casa, enquanto o Coelho receberá o Independiente Del Valle. Os dois jogos serão no dia 6 de abril, quarta-feira...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:28
A Conmebol divulgou, neste sábado, 26 de março, a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A entidade fez o sorteio na sexta-feira, 25, distribuindo as equipes pelas chaves. E, uma delas tem dois clubes mineiros juntos, algo inédito na história da competição e do futebol do estado: Atlético-MG e América-Mg tentam avançar aos mata-matas no Grupo D.
Os dois clubs iniciam sua caminhada no dia 6 de abril, quarta-feira. Esta fase está da competição está prevista para ser disputada entre 5 de abril e 26 de maio. Confira os jogos de Galo e Coelho em seu grupo. Confira a tabela de Coelho e Galo na Libertadores pelo Grupo D
6/4 - 19h - América-MG x Independiente Del Valle (EQU)6/4 - 21h - Tolima (COL) x Atlético-MG13/4 - 21h - Atlético-MG x América-MG26/4 - 21h30 - Independiente Del Valle (EQU) x Atlético-MG27/4 - 19h - América-MG x Tolima (COL)3/5 - 21h30 - América-MG x Atlético-MG18/5 - 21h - Tolima (COL) x América-MG19/5 - 19h - Atlético-MG x Independiente Del Valle (EQU)25/5 - 21h - Independiente Del Valle (EQU) x América-MG25/5 - 21h - Atlético-MG x Tolima (COL)
Crédito: GaloeCoelhoestãonoGrupoD,algoinéditonofutebolmineiroterdoistimesdoestadonamesmachavedaLibertadores-(Foto:PauloTi/PhotoPremium/LANCEPRESS!

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