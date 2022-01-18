Parceiro de Marquinhos na base e superação: conheça Maioli, destaque do São Paulo na Copinha

A vitória do São Paulo sobre o Vasco por 4 a 2, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Copinha, foi especial para o atacante Maioli, autor de dois gols no confronto, O jogador marcou logo aos três e aos 21 minutos do primeiro tempo, dando vantagem aos garotos de Cotia. Maioli tem uma história de superação no São Paulo. Quando estava em um grande momento na base, no sub-17, ele sofreu uma grave lesão no joelho, o tirando de combate por um ano e meio, praticamente perdendo a categoria.
Nas categorias inferiores, Maioli foi o grande parceiro de Marquinhos, atualmente no profissional. Juntos, eles fizeram 49 dos 106 gols do São Paulo sub-13 na Peace Cup, em 2016. Marquinhos, inclusive, postou em seu Twitter durante a partida contra o Vasco, elogiando o antigo parceiro da base. Nesta Copa São Paulo, Maioli fez três gols em quatro partidas. Foram dois contra o Vasco e outro na vitória sobre o EC São Bernardo, por 3 a 0.