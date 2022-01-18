Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Parceiro de Marquinhos na base e superação: conheça Maioli, destaque do São Paulo na Copinha
futebol

Parceiro de Marquinhos na base e superação: conheça Maioli, destaque do São Paulo na Copinha

Atacante sofreu com lesões graves e ficou afastado cerca de um ano e meio. Hoje, é um dos principais jogadores do Tricolor na Copinha e fez dois contra o Vasco, nas oitavas de final...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 08:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:00

A vitória do São Paulo sobre o Vasco por 4 a 2, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Copinha, foi especial para o atacante Maioli, autor de dois gols no confronto, O jogador marcou logo aos três e aos 21 minutos do primeiro tempo, dando vantagem aos garotos de Cotia. Maioli tem uma história de superação no São Paulo. Quando estava em um grande momento na base, no sub-17, ele sofreu uma grave lesão no joelho, o tirando de combate por um ano e meio, praticamente perdendo a categoria.
Nas categorias inferiores, Maioli foi o grande parceiro de Marquinhos, atualmente no profissional. Juntos, eles fizeram 49 dos 106 gols do São Paulo sub-13 na Peace Cup, em 2016. Marquinhos, inclusive, postou em seu Twitter durante a partida contra o Vasco, elogiando o antigo parceiro da base. Nesta Copa São Paulo, Maioli fez três gols em quatro partidas. Foram dois contra o Vasco e outro na vitória sobre o EC São Bernardo, por 3 a 0.
Crédito: Maioli foi destaque do São Paulo na vitória sobre o Vasco (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados