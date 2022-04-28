Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Parceira de clubes paulistas, Total Player aposta na criatividade como resposta às crises após pandemia
futebol

Parceira de clubes paulistas, Total Player aposta na criatividade como resposta às crises após pandemia

Empresa especializada em organização de eventos e controle de acesso sofreu no período de quarentena com a diminuição de público, mas apostou na inovação para se recuperar
...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 20:05
Após as dificuldades vividas por conta da pandemia de Covid-19, especialmente nos anos de 2020 e 2021, as empresas precisaram apostar ainda mais em criatividade e inovação, seja para sobreviver, se reinventar ou apenas se recuperar. Foi o caso da Total Player, parceira de mais de metade dos clubes da Série A de São Paulo.
> Confira a tabela e a classificação do Campeonato Brasileiro
Especializada em organização de eventos e controle de acesso, um dos setores mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia, o grupo buscou alternativas tecnológicas para voltar ainda mais forte após a reabertura total de estádios de futebol e outros eventos. E o resultado não poderia ser melhor: o primeiro trimestre de 2022 já supera de longe o ano de 2019.- O mundo inteiro foi, e segue sendo, afetado pela pandemia de Covid-19, mas o nosso setor, em especial, foi um dos que mais sofreu. Em 2020, com as restrições de público em eventos, nosso modelo de negócios foi comprometido, e foi aí que nós passamos a investir ainda mais em tecnologia - afirmou o CEO da Total Player, Calucho Jamelli, que completou:
Além disso, a empresa passou a abrir outras frentes de eventos, como o Museu da Imaginação em São Paulo, que possui exposições voltadas ao público infantil, aliando educação e interação, e com um quadro de eventos que se renova a cada trimestre.
- Essas novidades na forma de ingressar aos locais de evento são muito mais práticas tanto para o torcedor quanto para o clube. Mas também criamos ações para melhorar programas de "Sócio Torcedor" no período, investimos em outros negócios como um banco digital, o Banco Tor$, e buscamos expandir nossos horizontes em termos de como e em que trabalhar. Foi uma época de extremo aprendizado e, apesar de tudo, saímos fortalecidos - finalizou Calucho.
A Total Player foi fundada em 2007 pelos irmãos Calucho, ex-jogador profissional de futsal, e Paulo Jamelli, ex-jogador de futebol de equipes como São Paulo, Santos e Corinthians.
Depois do período mais duro de sua história de 15 anos, a empresa já sabe o "caminho do gol" para seguir crescendo ainda mais.
Crédito: CamisadaInterdeLimeiracomchip(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados