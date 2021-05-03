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futebol

Paranaense: Athletico perde e Paraná vence nos jogos dessa segunda-feira (3)

Enquanto o Furacão foi superado pelo Azuriz na cidade de Pato Branco, Tricolor da Vila bateu na capital o Rio Branco...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 18:05
Crédito: Tricolor fez 2 a 0 no time do interior do estado (Divulgação/Paraná Clube
Dois dos três clubes mais tradicionais do estado atuaram na tarde dessa segunda-feira com o Athletico visitando no interior do estado o Azuriz e o Paraná atuando na Vila Capanema contra o Rio Branco.Na partida do Tricolor da Vila, Gustavinho abriu a contagem aos 33 minutos da etapa inicial enquanto Micael, já aos nove do segundo tempo, fechou a contagem em resultado que levou o Paraná a sexta posição com 11 unidades. o Rio Branco, por sua vez, é o penúltimo colocado com seis pontos.
Já no compromisso do Furacão jogado no estádio Os Pioneiros, o time comandado por Bruno Lazaroni perdeu por 1 a 0 em tento marcado por Hélio aos 14 minutos de partida.
Agora, o clube da cidade de Pato Branco está em quarto lugar com 13 pontos, dois a menos que o FC Cascavel, enquanto o Athletico tem nove e está em 11°.
Confira os jogos que restam na 8ª Rodada do Campeonato Paranaense

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