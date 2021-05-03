Paranaense: Athletico perde e Paraná vence nos jogos dessa segunda-feira (3)

Dois dos três clubes mais tradicionais do estado atuaram na tarde dessa segunda-feira com o Athletico visitando no interior do estado o Azuriz e o Paraná atuando na Vila Capanema contra o Rio Branco.Na partida do Tricolor da Vila, Gustavinho abriu a contagem aos 33 minutos da etapa inicial enquanto Micael, já aos nove do segundo tempo, fechou a contagem em resultado que levou o Paraná a sexta posição com 11 unidades. o Rio Branco, por sua vez, é o penúltimo colocado com seis pontos.