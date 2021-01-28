Paraná x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Paraná e Cruzeiro encerram suas participações na Série B do Brasileiro nesta sexta-feira, 29 de janeiro, às 21h30, no Durival de Britto, em Curitiba. Para este jogo, da última rodada da competição, os dois times cumprem tabela, já que o destino de ambos já está decidido. O Tricolor foi rebaixado à Série C, enquanto a Raposa seguirá na segunda divisão nacional, decepcionando o seu torcedor, que esperava o acesso à Série A. A motivação do jogo será honrar as camisas e no caso do Cruzeiro, tentar melhorar sua classificação final, já que ocupa a 12ª posição, com 48 pontos. A equipe paranaense inicia a partir deste jogo, uma reformulação no elenco, que fracassou em manter o time na Série B. O Cruzeiro terá Célio Lúcio no comando, após a saída de Felipão. Ele não contará com sete jogadores, com diversos problemas, como suspensões e lesões. Assim, o cruzeirense verá uma equipe bem diferente das últimas partidas.