Paraná x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Paraná e Cruzeiro encerram suas participações na Série B do Brasileiro nesta sexta-feira, 29 de janeiro, às 21h30, no Durival de Britto, em Curitiba. Para este jogo, da última rodada da competição, os dois times cumprem tabela, já que o destino de ambos já está decidido. O Tricolor foi rebaixado à Série C, enquanto a Raposa seguirá na segunda divisão nacional, decepcionando o seu torcedor, que esperava o acesso à Série A. A motivação do jogo será honrar as camisas e no caso do Cruzeiro, tentar melhorar sua classificação final, já que ocupa a 12ª posição, com 48 pontos. A equipe paranaense inicia a partir deste jogo, uma reformulação no elenco, que fracassou em manter o time na Série B. O Cruzeiro terá Célio Lúcio no comando, após a saída de Felipão. Ele não contará com sete jogadores, com diversos problemas, como suspensões e lesões. Assim, o cruzeirense verá uma equipe bem diferente das últimas partidas.
CONFIRA OS ÚLTIMOS DUELOS DA SÉRIE B. QUEM SERÁ O CAMPEÃO? FICHA TÉCNICA DA PARTIDAPARANÁ X CRUZEIROData e horário: 29/01/2021, às 21H30Local: Durival de Britto, em Curitiba (PR)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia-FM 95,7, Super FM-91,7 e Tempo Real LANCE PARANÁ (Técnico: Márcio Coelho)
Renan; Kaio, Rafael Lima, Hurtado e Juninho; Karl, Higor Meritão e Renan Bressan; Paulo Henrique (Andrew), Bruno Lopes e Thiago Alves.
Desfalques: Salazar (suspenso), João Victor (suspenso)
CRUZEIRO (Técnico: Célio Lúcio)Vitor Eudes (Lucas França); Raúl Cáceres, Adriano, Paulo e Matheus Pereira; Jadson, Rafael Luiz e Giovanni; William Pottker, Welinton (Stênio) e Rafael Sobis
Desfalques: Manoel (lesionado), Filipe Machado( lesionado), Fábio (suspenso), Airton (suspenso), Ramon (suspenso), Marcelo Moreno (lesionado), Cacá (liberado pelo clube)