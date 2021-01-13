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futebol

Paraná surpreende CSA, vence e segue vivo na luta contra o rebaixamento

O Paraná aproveitou a desatenção do CSA para fazer o resultado ainda no primeiro tempo e segurar o placar na etapa final...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 21:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 21:09
Crédito: Rui Santos / Paraná Clube
Com pensamentos diferentes nesta reta final de Série B, Paraná e CSA duelaram pela 34ª rodada, na Vila Capanema. E os paranistas, que lutam contra o descenso, surpreenderam os rivais, que brigam pelo acesso, e venceram por 2 a 0, placar feito ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe de Márcio Coelho segue mais que viva na luta contra o Z-4, enquanto os alagoanos contaram com a derrota do Juventude para ficar no G-4.
Com os três pontos, o Paraná chegou aos 36 pontos sendo o 17º colocado, um a menos que o Vitória, primeiro fora da zona, e que ainda joga nesta quarta-feira (13). Já o CSA, permaneceu com 52 pontos como o quarto colocado, mesma pontuação do Juventude, que perdeu por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas.
Pela 35ª rodada, o Paraná vai medir forças contra o Sampaio Corrêia, em duelo marcado para a sexta-feira (15), às 19h15 (de Brasília). Já no sábado, o CSA vai jogar em casa contra o Avaí em confronto marcado para às 16h30 (de Brasília).
COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO
Mal começou o jogo e o CSA já viu Norberto ser substituído reclamando de dores na coxa, aos seis minutos. Na sequência o duelo nem havia esquentado ainda quando a defesa alagoana afastou mal após cruzamento, o lateral Jean aproveitou e abriu o placar aos oito minutos. Para uma equipe que briga pelo acesso, o CSA teve poucas chances de gol até a metade do primeiro tempo. Na beira do campo, Mozart não escondia a insatisfação com a atuação do seu time.
E o Paraná aumentou o placar aos 24 minutos. Renan Bressan cobrou falta de longe e conseguiu estufar as redes de Matheus Mendes. Após o gol, o camisa 10 deixou o jogo aos 32 minutos ao sentir um incômodo. Apesar da derrota, era o CSA quem tinha mais posse de bola, mas a criatividade estava em falta até então.
Nos 45 minutos iniciais, o Paraná foi eficiente nas chances que teve e fez. O CSA, manteve o domínio da bola até mesmo após o Tricolor recuar após os gols, mas raramente assustou o goleiro Renan e teve péssima atuação. Mozart vai ter que ligar seus atletas para o segundo tempo.
COMO FOI O SEGUNDO TEMPO
Precisando do resultado, Mozart fez uma troca ousada: tirou o zagueiro Rodolfo Filemon e colocou o meia ofensivo Gabriel. E a postura ofensiva do CSA quase deu certo com quatro minutos. Após cruzamento, Rafael Bilu mandou na trave. Na sequência do lance, Nadson soltou a bomba que assustou Renan. Até os 15 minutos, os alagoanos mostraram uma atitude diferente com movimentação, criação de jogadas e lances de perigo.
O Paraná não teve vida fácil desde o apito da volta do intervalo. A equipe assistia o CSA jogar e criar as jogadas do meio para frente, mas conseguiu evitar bem o gol dos adversários até a metade do segundo tempo. Mozart de um lado e Márcio Coelho de outro, os técnicos mexeram duas vezes cada desde os 18 até os 25 minutos.
O CSA seguiu pressionando o time do Paraná e tinha um domínio maior no campo de ataque, o Paraná, todo recuado, seguia segurando o resultado e conseguindo afastar. Aos 40 minutos, uma defesa fundamental de Renan no chute de Rone evitou o primeiro dos alagoanos. Mesmo insistindo até os minutos finais, a equipe de Mozart não conseguiu marcar e acumulou a 12ª derrota nesta Série B.

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