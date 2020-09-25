Paraná quer reassumir a liderança da Série B diante do Brasil de Pelotas

Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas

A partir das 18h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Brasil de Pelotas e Paraná medem forças no estádio Bento de Freitas, pela 11ª rodada da Série B.Como chegam

O duelo deste fim de semana é um legítimo encontro de opostos. Na 11ª colocação, o Brasil de Pelotas vem de vitória fora de casa diante do Botafogo-SP e mais um triunfo coloca o time mais perto do tão sonhado G-4.

Do outro lado a meta é diferente. Por conta do tropeço do Cuiabá no meio da semana, o Paraná só depende dele para assumir a liderança da competição. Sendo assim, o técnico Allan Aal quer um time agressivo mesmo na casa do rival.

Prováveis Escalações:

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira; Jarro Pedroso, Danilo Gomes e Gabriel Provêda.