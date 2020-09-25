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futebol

Paraná quer reassumir a liderança da Série B diante do Brasil de Pelotas

Xavante e Tricolor se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Bento de Freitas...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 19:06
Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas
A partir das 18h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Brasil de Pelotas e Paraná medem forças no estádio Bento de Freitas, pela 11ª rodada da Série B.Como chegam
O duelo deste fim de semana é um legítimo encontro de opostos. Na 11ª colocação, o Brasil de Pelotas vem de vitória fora de casa diante do Botafogo-SP e mais um triunfo coloca o time mais perto do tão sonhado G-4.
Do outro lado a meta é diferente. Por conta do tropeço do Cuiabá no meio da semana, o Paraná só depende dele para assumir a liderança da competição. Sendo assim, o técnico Allan Aal quer um time agressivo mesmo na casa do rival.
Prováveis Escalações:
Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira; Jarro Pedroso, Danilo Gomes e Gabriel Provêda.
Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Higor Meritão, Karl (Kaio) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey e Bruno Gomes.

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