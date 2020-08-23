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futebol

Paraná empata com o Operário-PR e segue na liderança da Série B

As duas equipes lutaram muito, mas não conseguiram criar muitas chances de perigo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 13:10

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:10

Crédito: Twitter do Paraná
No Durival Britto, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileiro da Série B, Paraná e Operário empataram por 0 a 0. Com o resultado, o Tricolor se mantém na liderança do Campeonato com 11 pontos. O Fantasma está em 3º lugar, com 9 pontos.Na próxima rodada, o Paraná visita o Vitória, no Barradão, dia 29 de agosto. Já o Operário-PR enfrenta o Brasil de Pelotas, dia 30 de agosto, no estádio Germano Krüger.
A partida
Com maior posse de bola, o Paraná foi melhor nos primeiros minutos do jogo e criou uma oportunidade muito boa. Meritão recebeu a bola e passou para dentro da área, mas Bruno Gomes não alcançou a bola.
O susto acordou o time do Operário-PR. Mesmo com menos posse de bola, o Fantasma criou ótimas oportunidades em sequência. Das chances claras, a mais aguda foi o chute cruzado de Douglas Coutinho. Bem posicionado, Alisson fez ótima defesa e salvou o Tricolor.
Do meio para o final da primeira etapa, o jogo foi bem equilibrado. O Paraná teve maior posse de bola, mas não conseguiu criar mais nenhuma chance de perigo. Apesar de ter menos a bola, o Operário-PR teve um número maior de finalizações, mas sem levar perigo à meta Tricolor.
No segundo tempo, os primeiros dez minutos ficaram marcados pelo equilíbrio, mas sem nenhuma das duas equipes criarem oportunidades que levasse muito perigo à meta do adversário.
Chance real de gol aconteceu aos 13 minutos. Julinho desce pela esquerda e cruza na medida. Schumacher subiu e desviou de cabeça, mas a bola foi por cima do gol do goleiro Alisson. Grande oportunidade desperdiçada pelo Fantasma.
O Tricolor respondeu na sequência. Em bela trama do ataque paranista, Andrey recebeu o passe e acertou um chute forte. Rodrigo Viana conseguiu desviar e evitar o gol do Paraná.

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