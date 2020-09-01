futebol

Paraná e Ponte Preta se enfrentam com o sonho da liderança

Tricolor e Macaca medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), na Vila Capanema...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 22:05
Crédito: (Rodrigo Sanches/Paraná
A terça-feira será agitada na Vila Capanema. A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Paraná e Ponte Preta se enfrentam pela 7ª rodada da Série B.Como chegam
O duelo promete ser um dos mais equilibrados já que as duas equipes chegam em alta. Ambos possuem 11 pontos, mas a Macaca leva vantagem nos gols marcados (11 a 8), o que faz o time ficar na terceira posição e o Tricolor no quarto lugar.
Após liderar o torneio, o revés na rodada passada fez o Paraná despencar na classificação. A ordem do técnico Allan Aal é reagir dentro de casa e manter o seu lugar entre os quatro.
Já Ponte Preta vem embalada por três vitórias consecutivas, que fizeram a equipe subir na classificação e entrar em campo de olho na liderança.
Prováveis escalações:
Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Jean, Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan, Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.
Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Luizão, Guilherme Lazaroni, Luís Oyama, Ernandes, Neto Moura, João Paulo, Matheus Peixoto e Moisés.

