Paraná e Náutico, em jogo de 'apagão', não saem do zero

Crédito: Rui Santos/Paraná Clube

Na Vila Capanema, Paraná e Náutico precisaram de três horas para encerrar a partida que terminou 0 a 0 devido a um apagão de energia que paralisou o confronto em, pelo menos, uma hora. Na tabela de classificação, o ponto para cada lado deixou o Tricolor em quinto com 23 pontos e o Alvirrubro na 13ª colocação com 15 unidades.

JOGO DOS ERROS

Exercer pressão com as linhas de marcação altas e obrigar o adversário a errar para ter oportunidades claras de finalização. Em pouco menos de 15 minutos de partida, essa iniciativa foi quase que a tônica da partida para que tanto os paranaenses como os pernambucanos conseguissem bater em gol onde o Alvirrubro foi mais agudo.

Tanto nas batidas dentro da área feitas por Ruy e por Kieza, Alisson precisou cair e fazer defesas complicadas enquanto, no caso paranista, Jefferson teve mais tranquilidade para intervir nas batidas de Marcelo e Jean. Porém, antes do intervalo, Léo Castro teve uma boa chegada para o Tricolor da Vila onde girou e bateu para boa defesa de Jefferson, deixando o jogo totalmente aberto para o tempo complementar.

TRICOLOR VOLTA MELHOR, MAS...

Além de encerrar melhor a primeira etapa, na segunda metade do confronto os anfitriões levaram o bom momento e assustaram novamente o arqueiro Jefferson nas tentativas onde Gabriel Pires teve espaço de média distância e acertou duas batidas que deram trabalho considerável ao goleiro do Timbu. Porém, além da partida já ter entrado em um ritmo menos intenso, compreensível pelo estágio da competição e as seguidas partidas, uma queda de energia em dois dos refletores da Vila Capanema paralisou o jogo aos 15 minutos.

IMPACTO SENTIDO