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futebol

Paraná 'deslancha' na etapa final e goleia o Oeste na Vila Capanema

Equipe chegou a passar apuros no início do segundo tempo, mas conseguiu construir placar que aproxima a equipe do G4 também no saldo de gols...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 21:50
Crédito: Reprodução/SporTV
Tendo a oportunidade de receber o lanterna da Série B do Brasileirão, o Paraná capitalizou com uma sonora goleada de 4 a 0 na Vila Capanema nessa segunda. Enquanto o time paulista continua na última posição com apenas sete pontos (12 a menos do que o 16º, o Náutico), a equipe paranista foi para o quinto lugar com os mesmos 28 pontos do quarto colocado, o Juventude, mas em desvantagem de dois gols no saldo.
NÃO É SÓ ALTURA!
Aos seis minutos, os anfitriões conseguiram um tranquilizador gol por intermédio do zagueiro colombiano Salazar onde o mais importante não foi sua estatura (2,00 metros), mas sim a rápida reação por baixo. Depois do escanteio cobrado na esquerda por Renan Bressan onde o companheiro de defesa e conterrâneo Hurtado forçou Caíque França a fazer importante defesa, a bola sobrou quase que na pequena área para o camisa 3 tocar pro fundo das redes.
SÓ FALTOU AUMENTAR
O domínio da partida por parte da equipe paranista era notório não apenas territorialmente, mas também na forma como o time da casa envolvia a marcação do Oeste e chegava levando perigo a meta de Caíque França. Nessa toada, Renan Bressan (por duas vezes) e Bruno Gomes tiveram ótimas oportunidades para fazer o segundo do Tricolor da Vila, mas o bloqueio do marcador no toque de Renan além de cabeçada que acertou o travessão de Caíque (Bressan também acertou chute potente na trave superior) foram obstáculos para um placar mais dilatado no Durival Britto.
TOMOU SUSTOS, MAS DESLANCHOU
A equipe de Barueri voltou mais inspirada e com postura ofensiva aguda para os primeiros minutos do tempo complementar, rondando a área do Paraná e claramente ameaçando a vantagem constituída. Porém, em uma saída rápida do time dirigido por Alan Aal, o segundo gol dos donos da casa deu mais tranquilidade ao time paranista.
Com 14 minutos, Eder Sciola cobrou mal o arremesso lateral no ataque e "entregou" a bola para o adversário que armou contra-ataque e acionou o lateral-direito Paulo Henrique na velocidade de transição. O jogador ganhou do marcador e bateu cruzado, na saída de Caíque França.
Depois do tento que aumentou a dianteira, o Rubrão se abalou ao mesmo tempo que o Paraná cresceu na partida em volume e eficiência. Em dois lances perigosos, Bruno Gomes apareceu no rebote do chute de Andrey para superar Caíque França aos 24 e, aos 29, o mesmo Bruno recebeu bola excelente na frente do goleiro para marcar o quarto do Tricolor da Vila, fechando a contagem.

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