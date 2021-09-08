Paraguai x Venezuela: horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Crédito: Divulgação/La Vinotinto

Nesta quinta-feira, o Paraguai enfrenta a Venezuela em partida válida pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. O confronto, no Estádio Defensores del Chaco, está marcado para às 19:30h (horário de Brasília).

> Confira a tabela das Eliminatórias da América do SulPARAGUAIA Seleção Paraguaia chega para a partida após empatar com a Colômbia por 1 a 1, no último domingo. Os paraguaios não vivem um bom momento e estão há quatro partidas sem vencer. O Paraguai é o sexto colocado e busca uma vitória para melhorar sua posição na tabela da competição.

VENEZUELAA Seleção Venezuelana está em última colocação na tabela das Eliminatórias. A última partida da equipe resultou em mais uma derrota dos venezuelanos sobre o Peru, por 1 a 0. A Venezuela não vence uma partida desde novembro de 2020, quando bateu o Chile por 2 a 1, pelas Eliminatórias. FICHA TÉCNICA

Paraguai x VenezuelaEliminatórias da Copa do Mundo 2022 - América do Sul 10º rodada

Data e horário: 09/09/2021, às 19:30h (de Brasília)Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Var: Piero Maza (CHI)

PROVÁVEIS TIMES

PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Antony Silva; Robert Rojas, Balbuena, Alderete, Arzamendia; Giménez, Morel e Villasanti; Romero, Sanabria e Romero Gamarra.

Desfalques: Gustavo Gomez (suspenso)

VENEZUELA (Técnico: José Peseiro)Fariñez; Hernández, Ferraresi, Villanueva, Óscar González; José Martinez, Junior Moreno e Soteldo; Savarino, Murillo e Eric Ramírez.