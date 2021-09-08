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futebol

Paraguai x Venezuela: horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Os paraguaios ocupam a sexta colocação da tabela e vão enfrentar a Seleção Venezuelana, última colocada da competição...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 18:51
Crédito: Divulgação/La Vinotinto
Nesta quinta-feira, o Paraguai enfrenta a Venezuela em partida válida pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. O confronto, no Estádio Defensores del Chaco, está marcado para às 19:30h (horário de Brasília).
> Confira a tabela das Eliminatórias da América do SulPARAGUAIA Seleção Paraguaia chega para a partida após empatar com a Colômbia por 1 a 1, no último domingo. Os paraguaios não vivem um bom momento e estão há quatro partidas sem vencer. O Paraguai é o sexto colocado e busca uma vitória para melhorar sua posição na tabela da competição.
VENEZUELAA Seleção Venezuelana está em última colocação na tabela das Eliminatórias. A última partida da equipe resultou em mais uma derrota dos venezuelanos sobre o Peru, por 1 a 0. A Venezuela não vence uma partida desde novembro de 2020, quando bateu o Chile por 2 a 1, pelas Eliminatórias. FICHA TÉCNICA
Paraguai x VenezuelaEliminatórias da Copa do Mundo 2022 - América do Sul 10º rodada
Data e horário: 09/09/2021, às 19:30h (de Brasília)Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Var: Piero Maza (CHI)
PROVÁVEIS TIMES
PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Antony Silva; Robert Rojas, Balbuena, Alderete, Arzamendia; Giménez, Morel e Villasanti; Romero, Sanabria e Romero Gamarra.
Desfalques: Gustavo Gomez (suspenso)
VENEZUELA (Técnico: José Peseiro)Fariñez; Hernández, Ferraresi, Villanueva, Óscar González; José Martinez, Junior Moreno e Soteldo; Savarino, Murillo e Eric Ramírez.
Desfalques: Rincón (suspenso)

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