Paraguai x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Uruguai viaja para encarar o Paraguai nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, as duas equipes estão fora da zona dos quatro primeiros colocados que se classificam diretamente para o Mundial do Qatar.MOMENTO RUIMO Uruguai ocupa a 7ª colocação, mas tem apenas um ponto a menos do que a Colômbia, que está na 4ª posição. Já o Paraguai vive uma situação mais delicada, uma vez que é o vice-lanterna, soma apenas 13 pontos, mas ainda tem chances matemáticas de buscar uma vaga na Copa de 2022.