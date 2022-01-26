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Paraguai x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Neste momento, ambas as seleções estão fora da zona de classificação para o Mundial do Qatar e buscam os três pontos para seguirem sonhando nas últimas três rodadas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 13:19
O Uruguai viaja para encarar o Paraguai nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, as duas equipes estão fora da zona dos quatro primeiros colocados que se classificam diretamente para o Mundial do Qatar.MOMENTO RUIMO Uruguai ocupa a 7ª colocação, mas tem apenas um ponto a menos do que a Colômbia, que está na 4ª posição. Já o Paraguai vive uma situação mais delicada, uma vez que é o vice-lanterna, soma apenas 13 pontos, mas ainda tem chances matemáticas de buscar uma vaga na Copa de 2022.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Conmebol
NOVO COMANDANTEApós quatro derrotas consecutivas nas Eliminatórias para o Mundial do Qatar, o Uruguai decidiu demitir Óscar Tabárez e contratou Diego Alonso. O técnico, que já conquistou um Campeonato Mexicano pelo Pachuca e duas Champions League da Concacaf por Pachuca e Monterrey terá a missão de elevar o nível de jogo da Celeste.
FICHA TÉCNICA:Paraguai x Uruguai
Data e horário: 27/1/2022, às 20h (de Brasília)Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARAGUAI (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)Silva; Escobar, Gómez, Balbuena e Alonso; Morel; M. Rojas, Villasanti, Almiron e Samudio; Sanabria
Desfalques: Nenhum
URUGUAI (Técnico: Diego Alonso)Campana; Caceres, Godin, Gimenez e Viña; Vecino, Valverde e Bentancur; Núñez, Suárez e Cavani
Desfalques: Lucas Torreira (Covid-19)
Crédito: Uruguaiesperaserecuperarapósquatroderrotasconsecutivas(RAULMARTINEZ/POOL/AFP

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