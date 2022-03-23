Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paraguai x Equador: Saiba onde assistir e as escalações para o jogo das Eliminatórias para a Copa
Equatorianos viajam a Assunção em busca de pontos importantes para irem ao Mundial...
LanceNet

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:15

Tem muito futebol sul-americano, na noite desta quinta-feira, com a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Um dos jogos do dia, é o duelo entre Paraguai e Equador. Os donos da casa já não possuem mais chances de ir ao Mundial, enquanto os equatorianos buscam somar pontos importantes para ficarem ainda mais próximos da classificação.PARAGUAIA Albirroja já não tem muito pelo que brigar. Vice-lanterna das Eliminatórias, a seleção paraguaia não possui mais chances de se classificar diretamente e nem de conseguir vaga na repescagem, e ainda têm o pior ataque, tendo marcado apenas nove gols. Ainda assim, os comandados do ex-Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto não querem desapontar seu torcedor em seus últimos compromissos na qualificatória.
EQUADORA Tricolor vive um momento completamente oposto ao da seleção paraguaia, visto que está muito perto de carimbar seu passaporte para o Catar. O time comandado pelo argentino Gustavo Alfaro está em 3° na tabela e tem o segundo melhor ataque das Eliminatórias, atrás apenas do Brasil. Os equatorianos têm 25 pontos somados, seis a mais que o Chile. Se vencerem, já garantem sua vaga para a Copa do Mundo.
Data e horário: quarta, 24 de março de 2022, às 16h45 de BrasíliaLocal: Estádio Antonio Aranda, Ciudad Del Este, ParaguaiÁrbitro: Jesus ValenzuelaOnde assistir: SporTV 4
PARAGUAI (Treinador: Guillermo Barros Schelotto)Silva, Robert Rojas, Balbuena, Gómez, Martínez, Sánchez, Morel, Villasanti, Samudio, Almirón e González
EQUADOR (Treinador: Gustavo Alfaro)Pinos, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñan, Gruezo, Mendez Franco, Caicedo e Enner Valencia.
Crédito: ParaguairecebeEquadorquepodeseclassificarparaaCopa(Divulgação/APF

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados