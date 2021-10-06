Paraguai x Argentina: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora rolar para mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar. Nesta quinta-feira, a vice-líder Argentina visita o Paraguai, que tenta entrar no G-4. O jogo acontece no Estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção, às 20h (de Brasília). PARAGUAITentando voltar à Copa do Mundo depois de ficar de fora das duas últimas edições, o Paraguai está na briga por uma vaga. Em sexto lugar, com 11 pontos, a Albirroja quer alcançar o G-4. Na última rodada, os comandados de Eduardo Berizzo venceram a Venezuela em casa, por 2 a 1.
ARGENTINAVice-líder das Eliminatórias, a Argentina caminha para conseguir mais uma classificação. Após um início complicado, o time de Lionel Scaloni conseguiu se acertar, venceu a Copa América em julho, e conta com um inspirado Lionel Messi no caminho ao Qatar. O camisa 10 é o artilheiro da Albiceleste, com cinco gol. Na última rodada, o jogador do PSG deu um show e marcou os três gols da vitória argentina sobre a Bolívia.
FICHA TÉCNICA
Paraguai x ArgentinaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul11ª RodadaData e horário: 07/10/2021, às 20h (de Brasília)Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Árbitro: Anderson Daronco (BRA)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)Transmissão: SporTV 2
PROVÁVEIS TIMES
PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Antony Silva; Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete; Villasanti, Morel, Ángel Romero, Almirón e Arzamendia; Sanabria (González).
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; Di María, De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi e Lautaro Martínez.