Parabéns? Felipão elogia Grêmio após empate na Arena

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

O momento do Grêmio no Brasileirão é delicado. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor recebeu o Cuiabá e novamente tropeçou dentro de casa. Desta vez, o placar ficou em 2 a 2.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari explicou a sua visão do jogo e surpreendeu ao dar ‘parabéns’ aos comandados pelo poder de reação.

‘Se tivesse que dizer ao meu grupo, ao torcedor, diria parabéns pelo resultado de hoje. Saíram atrás duas vezes e tiveram um esforço muito grande. Dentro do esforço, vejo muitas coisas boas, uma dedicação especial para buscar o resultado. E vamos atrás até o fim. Tivemos muito melhor desempenho que contra o Sport. E muito melhor dedicação, brio, que não tivemos naquele jogo’, afirmou.

Em outro trecho da coletiva, Scolari também garantiu que vai trabalhar muito para tirar o Grêmio do Z-4.

‘O resultado não foi o que queríamos, mas fico satisfeito com o desempenho da equipe em todos os momentos. Não acontece nada comigo, com o nosso grupo que não vamos trabalhar para modificar o que temos que modificar’, declarou o comandante.