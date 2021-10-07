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futebol

Parabéns? Felipão elogia Grêmio após empate na Arena

Mesmo sem deixar a zona de rebaixamento, o treinador resolveu parabenizar seus atletas pelo poder de reação no confronto...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 07:40

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 07:40

Crédito: Lucas Uebel / Gremio
O momento do Grêmio no Brasileirão é delicado. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor recebeu o Cuiabá e novamente tropeçou dentro de casa. Desta vez, o placar ficou em 2 a 2.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari explicou a sua visão do jogo e surpreendeu ao dar ‘parabéns’ aos comandados pelo poder de reação.
‘Se tivesse que dizer ao meu grupo, ao torcedor, diria parabéns pelo resultado de hoje. Saíram atrás duas vezes e tiveram um esforço muito grande. Dentro do esforço, vejo muitas coisas boas, uma dedicação especial para buscar o resultado. E vamos atrás até o fim. Tivemos muito melhor desempenho que contra o Sport. E muito melhor dedicação, brio, que não tivemos naquele jogo’, afirmou.
Em outro trecho da coletiva, Scolari também garantiu que vai trabalhar muito para tirar o Grêmio do Z-4.
‘O resultado não foi o que queríamos, mas fico satisfeito com o desempenho da equipe em todos os momentos. Não acontece nada comigo, com o nosso grupo que não vamos trabalhar para modificar o que temos que modificar’, declarou o comandante.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Felipão e Grêmio visitam o Santos, na Vila Belmiro.

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