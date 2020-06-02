Parabéns, Ceará: Vozão completa 106 anos de vida

Crédito: Divulgação/Ceará

O dia é de muita festa ao torcedor do Ceará Sporting Clube. Nesta terça-feira, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, completa 106 anos de vida e muita história dentro dos gramados.E MAIS:Será? Braz posta bandeira de Portugal e indica renovação com Jorge JesusYerry Mina sofre grave lesão e desfalca o Everton na retomada da Premier LeagueSchalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro TodiboFundado no dia 2 de junho de 1914, o Vozão, como é conhecido pela massa Alvinegra, tem a simpatia de grande parte da torcida do nordeste, o que faz dele um gigante da região.

Copa do Brasil de 1994

Uma das campanhas nacionais mais exaltadas pela torcida aconteceu em 1994. Naquele ano, o Vozão derrubou gigantes, como, por exemplo, Palmeiras e Internacional pelo caminho e encarou o Grêmio na decisão. Em jogo cercado de muita polêmica no Olímpico, o Vozão foi derrotado por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

Atualmente, o Ceará figura na elite do futebol nacional e vive uma fase de reconstrução dentro e fora das quatro linhas. Sob o comando de Robinson Castro, o clube consegue contratar jogadores importantes no cenário nacional e promete se consolidar entre os 20 principais times do país.

Invencibilidade

Outro ponto que mostra a evolução do Vozão em campo são os resultados. Antes de o futebol ser interrompido, o Ceará era o único clube da Série A que não havia perdido na temporada.

Títulos do Ceará

45 Títulos Estaduais: 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919 / 1922 / 1925 / 1931 / 1932 / 1939 / 1941 / 1942 / 1948 / 1951 / 1957 / 1958 / 1961 / 1962 / 1963 / 1971 / 1972 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1980 / 1981 / 1984 / 1986 / 1989 / 1990 / 1992 / 1993 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2002 / 2006 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2017 / 2018

Torneio Norte-Nordeste (zonal Taça Brasil):Campeão 1964

Torneio Norte-Nordeste: Campeão 1969.

Copa dos Campeões Cearenses: 2014

Copa do Nordeste: Campeão 2015.

Mensagem do Presidente Robinson de Castro

Hoje é dia de celebrar os 106 anos do maior amor das nossas vidas. Dia de refletir sobre tudo o que já foi feito no Ceará, e revigorarmos nossos sentimentos com a nossa missão de continuar construindo o futuro do Ceará Sporting Club. Tudo que cresce no nosso coração de uma maneira singular é um chamado à missão. E essa missão, quando maior que nós mesmos, vira um legado que transcende as gerações.

A filosofia entende que o amor só existe de forma plena, quando há admiração e respeito. Admiração essa que cultivamos desde pequeno; em cada gol, conquista, grito na arquibancada. A nossa camisa é preta e branca. E é justo nos momentos difíceis, que nossa admiração é posta à prova. O Vozão é a nossa vida. Não podemos fugir disso. Sem falsa modéstia e convictos que ainda temos muito por fazer, o nosso respeito à instituição Ceará S.C é comprovado diariamente com trabalho e dedicação incansáveis.