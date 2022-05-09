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Para voltar a vencer na Série A, Atlético-MG terá que quebrar tabu no Nabi Abi Chedid

Em três partidas disputadas no estádio, três empates conquistados, incluindo nos dois últimos anos...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:44
Na próxima quarta-feira (11 de maio), o Atlético-MG entra em campo, diante do Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Turco Mohamed quer voltar a vencer, depois de três partidas sem saber o que é vitória.No entanto, para que isso aconteça, a missão atleticana não é das mais fáceis. Além de encarar o atual quarto colocado da competição, o Atlético carrega o peso de nunca ter vencido no Estádio Nabi Abi Chedid, palco do jogo em Bragança Paulista. O tabu alvinegro, inclui, inclusive, o jogo da temporada passada, ano marcado por títulos nacionais do time, à época, comandado pelo técnico Cuca. Na oportunidade, em partida disputada no dia 29 de agosto, embate em 1 a 1, com gols de Nathan Silva (contra) para os paulistas e Diego Costa para os mineiros.Ao longo da história do confronto, outros dois empates no "Nabizão". Além disso, no Estádio Marcelo Stéfani, anterior ao local da próxima partida, outras quatro igualdades protagonizaram o duelo, totalizando 7 jogos e 7 empates no interior paulista.
Crédito: Natemporadapassada,anomarcadoportítulosnacionaisdoalvinegro,empateem1a1-(PedroSouza/Atlético-MG

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