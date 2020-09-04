Para Vidal, jogos contra Sport e Coritiba são fundamentais ao Goiás

Crédito: (Divulgação/Assessoria do jogador

O Goiás enfrenta, na sequência do Campeonato Brasileiro, adversários que assim, como ele, lutam para sair da parte inferior da classificação. Sport e Coritiba somam sete pontos na Série A - o Esmeraldino tem quatro, com dois jogos a menos. Para o lateral-direito Vidal, o Goiás terá duas boas chances de se aproximar ou até superar os rivais na tabela.

- Serão dois confrontos diretos nesse início de competição. Se vencermos, teremos a oportunidade de ultrapassar esses times na classificação. Todas as partidas do Brasileirão são relevantes, mas algumas, pela proximidade de pontos, são fundamentais - afirmou.

A respeito do oponente do próximo domingo na Ilha do Retiro, Vidal ressalta o fator casa e também o triunfo de ontem sobre o Grêmio. De acordo com o gaúcho, fugir do Z4 é um dos objetivos imediatos do clube do Centro-Oeste.