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Para última rodada dos grupos no Nordestão, Fortaleza pode ter volta de Tinga

Lateral-direito está na reta final da recuperação de problema muscular...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 15:30

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:30

Para ratificar o primeiro lugar do Grupo A na última rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste, o Fortaleza pode contar com o retorno do lateral-direito Tinga visando o embate do próximo sábado (19), diante do CRB.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEm processo de recuperação de um edema muscular, o jogador já faz trabalhos físicos no Centro de Treinamento e apresenta quadro otimista na avaliação dos profissionais do Leão. Ao ponto, inclusive, de ter condições de ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda já para o duelo marcado para ocorrer às 17h45 (de Brasília) na Arena Castelão.
Enquanto o jogador de 28 anos de idade esteve fora de combate, a opção de Vojvoda foi compôr o sistema defensivo de três zagueiros, ao lado de Titi e Marcelo Benevenuto, com o substituto natural de Tinga, o equatoriano Landázuri.
Com 14 pontos e tendo duas unidades de vantagem para o CSA, qualquer triunfo serve para ratificar a ponta do Grupo A para o Fortaleza. Em caso de empate, o Leão do Pici teria de torcer por um tropeço dos alagoanos já que, no critério de desempate, a equipe de Maceió teriam quatro triunfos contra três do tricolor.
Crédito: LeonardoMoreira/FortalezaEC

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