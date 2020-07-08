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Para seguir o estadual, Guarany-CE terá 'legião' de atletas emprestados por Ceará e Fortaleza

Equipe de Sobral ainda vive estágio de lockdown pela COVID-19 e dispensou elenco há quatro meses por não ter como arcar com os gastos...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 20:22

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 20:22

Crédito: Divulgação
Escancarando as dificuldades que os clubes de menor expressão e orçamento devem enfrentar na volta das competições após a pausa forçada, o Guarany-CE só terá condições de retomar a disputa graças a uma "força tarefa" da dupla de gigantes do estado Ceará e Fortaleza.
Isso porque, em relação ao elenco que jogou o Campeonato Cearense desde o início do ano, nenhum atleta estará presente pois, em março, a diretoria do clube de Sobral foi forçada a dispensar todos os jogadores por não ter como arcar com os gastos após a queda nas receitas.
Para deixar a situação ainda mais complexa, mesmo que o time que terá parte da comissão técnica mantida pelo Cacique do Vale tivesse conseguido segurar o plantel, ele estaria impossibilitado de treinar em sua cidade base. Mediante o risco de contágio pelo novo coronavírus, a cidade do interior do estado ainda vive período de restrição de atividades onde os treinos estão proibidos em território sobralense.
Assim, o Alvinegro de Porangabussu e o Leão do Pici uniram esforços e chegaram a uma lista de jovens jogadores que tem feito a constante transição entre atuar na base e treinos pontuais com as respectivas equipes profissionais.
Veja abaixo a lista de atletas emprestados por Ceará e Fortaleza ao Guarany-CE
Goleiros: Kennedy e Mateus Cabral;
Zagueiros: Alan, Marcos Moraes e Patrick Nunes;
Laterais: Jorge, Riquelme e Victor Emerson;
Meio-campistas: Ivis, Jadson, Lucas Bessa, Patrick Santos, Rafael Carvalheira, Souza e Tauã;
Atacantes: Igor Reis, Leo, Sammuel e Wesley.

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