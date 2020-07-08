Para seguir o estadual, Guarany-CE terá 'legião' de atletas emprestados por Ceará e Fortaleza

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Escancarando as dificuldades que os clubes de menor expressão e orçamento devem enfrentar na volta das competições após a pausa forçada, o Guarany-CE só terá condições de retomar a disputa graças a uma "força tarefa" da dupla de gigantes do estado Ceará e Fortaleza.

Isso porque, em relação ao elenco que jogou o Campeonato Cearense desde o início do ano, nenhum atleta estará presente pois, em março, a diretoria do clube de Sobral foi forçada a dispensar todos os jogadores por não ter como arcar com os gastos após a queda nas receitas.

Para deixar a situação ainda mais complexa, mesmo que o time que terá parte da comissão técnica mantida pelo Cacique do Vale tivesse conseguido segurar o plantel, ele estaria impossibilitado de treinar em sua cidade base. Mediante o risco de contágio pelo novo coronavírus, a cidade do interior do estado ainda vive período de restrição de atividades onde os treinos estão proibidos em território sobralense.

Assim, o Alvinegro de Porangabussu e o Leão do Pici uniram esforços e chegaram a uma lista de jovens jogadores que tem feito a constante transição entre atuar na base e treinos pontuais com as respectivas equipes profissionais.

Veja abaixo a lista de atletas emprestados por Ceará e Fortaleza ao Guarany-CE

Goleiros: Kennedy e Mateus Cabral;

Zagueiros: Alan, Marcos Moraes e Patrick Nunes;

Laterais: Jorge, Riquelme e Victor Emerson;

Meio-campistas: Ivis, Jadson, Lucas Bessa, Patrick Santos, Rafael Carvalheira, Souza e Tauã;