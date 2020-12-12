Para seguir na liderança, PSG recebe o Lyon no Campeonato Francês

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Lyon, neste domingo, às 17h, em jogo que encerra a 14ª rodada do Campeonato Francês. O PSG soma 28 pontos, enquanto o OL é o quarto, com 26. Ou seja, se o PSG perder, deixa a liderança da competição e a entrega para o rival.
O empate também seria péssimo negócio. Não só pelo fator casa e pelas diferenças de investimentos, mas também porque deixa o PSG ainda mais vulnerável. Isso porque o G4 tem ainda Olympique de Marselha, com 27 pontos, mas apenas 12 jogos, e Lille, com 26 (em 13 jogos). Neste sábado, o OM derrotou o Monaco, quinto, com 24, em casa, por 2 a 1, e o LOSC recebe o Bordeaux, neste domingo, às 13h.
Para este jogo, o PSG, do técnico Tomas Tuchel, poderá contar com Neymar, Mbappé e Di María. Enquanto isso, o Lyon aposta nos brasileiros Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Jean Lucas e Thiago Mendes., todos volantes. O elenco conta ainda com o zagueiro Marcelo, ex-Santos.