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Para Sampaoli, o sonho do título Brasileiro para o Galo está vivo

O treinador adotou um tom otimista mesmo com sua equipe cinco pontos atrás do líder Internacional na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 05:00

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 05:00

Crédito: O Galo teve uma noite de futebol seguro contra os reservas do Santos, que poupou os titulares para a final da Libertadores, sábado, contra o Palmeiras-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG está na briga pelo título Brasieiro após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nesta terça-feira, 26 de janeiro, no Mineirão, em jogo adiado da 28ª rodada do campeonato. Essa é a avaliação do técnico Jorge Sampaoli, mesmo com cinco pontos a menos do que o líder Internacional (62 a 57). -Agora, é comemorar essa vitória que nos faz sonhar e pensar que o time está vivo para poder competir até o final-disse o treinador argentino. Ainda faltam 18 pontos em disputa nas seis últimas rodadas da competição e o Galo busca um aproveitamento à beira da perfeição e ainda contando com tropeços do colorado. A equipe mineira tem pela frente na reta final do Brasileirão , o Atlético Fortaleza, Goiás, Bahia ,Sport, Palmeiras e Fluminense. Com exceção de Flu e do Verdão, o alvinegro terá times que lutam contra o rebaixamento. E, nem por isso, Sampaoli acha que o caminho atleticano será simples.
O GALO MUDOU DE POSIÇÃO NA TABELA DO BRASILEIRO. CONFIRA! - É um jogo muito complexo, porque, na verdade, os times que enfrentaremos agora são times que vão brigar muito pela permanência na Série A. Cada jogo será uma final para eles e para nós-disse, para manter o tom otimista quanto às chances de título, mesmo com o Inter em boa vantagem na tabela. - Nós temos que pensar no jogo de domingo, somar. O torneio teve a gente muito tempo na ponta, depois o São Paulo muito tempo na ponta, agora o Inter. Um torneio onde o time que encontrar a regularidade no resultado seguramente, no final, terá a possibilidade de consagrar-se. O Inter tem uma vantagem importante. Nós temos que pensar no próximo jogo, somar, ganhar todos os jogos que possamos-concluiu. O Galo volta a campo no domingo, 31 de janeiro, às 17h, no Mineirão, contra o Fortaleza, pela 33ª rodada.

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