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futebol

Para Rhayner, vencer o Campeonato Japonês em ano olímpico seria especial

Jogador acredita que os olhos do mundo estarão voltados para o Japão por conta dos Jogos...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 20:01

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:01

Crédito: Divulgação
Prestes a iniciar sua terceira temporada defendendo as cores do Sanfrecce Hiroshima, o brasileiro Rhayner tem a exata consciência do quão especial é o ano de 2021 para o esporte nipônico. Feliz por viver no país que sediará as próximas Olimpíadas, o capixaba afirma que ser campeão do Campeonato Japonês neste ano seria bastante honroso.
- Todas os olhos do mundo estarão voltados para o Japão durante os Jogos Olímpicos e o povo local naturalmente respirará esporte. Creio que a liga deste ano chamará a atenção inclusive de pessoas que normalmente não acompanham o futebol. Por tudo isso, estar no topo em 2021 será histórico - disse.
Maior campeão nacional da última década ao lado do Kawasaki Frontale com três títulos do campeonato nacional, o Sanfrecce Hiroshima já teve destaque em um Mundial de Clubes da FIFA. Em 2015, o time asiático acabou na terceira posição. A duas semanas da estreia na próxima edição da liga, o Hiroshima, segundo Rhayner, terá todas as chances de lutar pelo troféu.
- Somos um dos grandes do país e entramos sempre para brigar pela taça. Não tenho dúvidas que a competição será disputadíssima, com equipes muito preparadas e certamente o Hiroshima é uma delas - definiu.

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