Para potencializar futebol feminino, empresa europeia aposta em Sport Manager brasileira

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A fim de alavancar o nível do futebol feminino brasileiro, a empresa portuguesa KSirius, responsável pelo gerenciamento de carreira de profissionais do esporte, deu mais um passo na busca pela igualdade da modalidade no Brasil. Nos últimos dias, a mineira Thaís Lopes foi anunciada como nova Sport Manager da agência.

A jornalista de 28 anos será os ‘olhos e ouvidos’ da KSirius no Brasil, sendo responsável pelo gerenciamento de imagem de todos os atletas da empresa.

>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Há seis anos no mercado esportivo, com experiência principalmente com futebol feminino, mas também tendo trabalhado com o futebol americano BR, a profissional chega com prestígio ao time de profissionais da instituição europeia.

– Quando contratei a Thais, percebi de imediato que tínhamos acertado. A sua proatividade e amor pela profissão foram os diferenciais. Nós também sentimos que, para alavancar e prosperar, neste mercado, nada melhor do que investir em uma equipe feminina, onde as atletas e assessoras entendam de futebol dentro e fora das quatro linhas – disse Paulo Veríssimo, CEO e fundador da K-Sirius.

Em relação ao futebol feminino, o responsável na agência seguirá sendo Ricardo Monteiro, que atua nos tripé: gestão, investimento e marketing.

Ainda assim, a chegada de Thais visa somar às atletas que foram o portfólio da K-Sirius, a fim de futuramente encaminhá-las para os grandes campeonatos de futebol feminino do mundo, como a Champions League Feminina.