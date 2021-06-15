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Para potencializar futebol feminino, empresa europeia aposta em Sport Manager brasileira

Agência portuguesa, a KSirius anunciou nos últimos dias a contratação de Thaís Lopes para cuidar da imagem das atletas da organização no Brasil...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 09:35
Crédito: Reprodução/Instagram
A fim de alavancar o nível do futebol feminino brasileiro, a empresa portuguesa KSirius, responsável pelo gerenciamento de carreira de profissionais do esporte, deu mais um passo na busca pela igualdade da modalidade no Brasil. Nos últimos dias, a mineira Thaís Lopes foi anunciada como nova Sport Manager da agência.
A jornalista de 28 anos será os ‘olhos e ouvidos’ da KSirius no Brasil, sendo responsável pelo gerenciamento de imagem de todos os atletas da empresa.
>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Há seis anos no mercado esportivo, com experiência principalmente com futebol feminino, mas também tendo trabalhado com o futebol americano BR, a profissional chega com prestígio ao time de profissionais da instituição europeia.
– Quando contratei a Thais, percebi de imediato que tínhamos acertado. A sua proatividade e amor pela profissão foram os diferenciais. Nós também sentimos que, para alavancar e prosperar, neste mercado, nada melhor do que investir em uma equipe feminina, onde as atletas e assessoras entendam de futebol dentro e fora das quatro linhas – disse Paulo Veríssimo, CEO e fundador da K-Sirius.
Em relação ao futebol feminino, o responsável na agência seguirá sendo Ricardo Monteiro, que atua nos tripé: gestão, investimento e marketing.
Ainda assim, a chegada de Thais visa somar às atletas que foram o portfólio da K-Sirius, a fim de futuramente encaminhá-las para os grandes campeonatos de futebol feminino do mundo, como a Champions League Feminina.
Entre os atuais cases de sucesso da K-Sirius, que já estão sob gerenciamento de Thais Lopes, estão as atletas Carol Tavares e Géssica Nascimeto, campeãs brasileiras e da Libertadores com a Ferroviária, e a jovem Flávia Pissaia, do Galo Futebol Feminino.

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