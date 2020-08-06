'Para nós é mais uma final', diz Zidane antes de decisão contra o City

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O Real Madrid está pronto para o confronto contra o Manchester City pelas oitavas de fina da Liga dos Campeões da Europa. Tendo que reverter um resultado adverso no placar, o time de Zinédine Zidane encarará o jogo como uma final, segundo o próprio técnico francês.

- Nós nos preparamos bem para jogar esta partida. É um jogo de volta, sabemos o resultado da primeira partida, a desvantagem, mas estamos focados e sabemos que amanhã é outra final. É a segunda partida desta fase e vamos tentar fazer uma ótima partida - disse Zidane.O técnico francês não quis confirmar se o atacante Eden Hazard será titular na partida desta sexta-feira. O jogador sofreu com muitas lesões ao logo da temporada, e na reta final do Campeonato Espanhol ficou de fora de jogos importantes. No entanto, as palavras de Zizou deram uma esperança ao torcedor merengue.