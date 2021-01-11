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Para mudar o rumo! Veja porque a partida contra o Fluminense é fundamental para o Corinthians

Com os últimos resultados positivos, a Fiel Torcida passou a acreditar em uma vaga para a Libertadores. O duelo contra o Flu, 7º colocado, pode decidir o destino do Timão no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 08:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cazares e Otero se tornaram referências no setor ofensivo do Timão (Celso Pupo/Agência Lancepress!
Na próxima quarta-feira (13), o Corinthians irá entrar em campo pela primeira vez em 2021. E o compromisso contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena, pode ser um divisor de águas para o clube no Brasileirão.
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O Timão venceu seus últimos três compromissos na competição, contra Botafogo, Goiás e São Paulo, respectivamente. Os nove pontos conquistados colocaram a equipe de Vagner Mancini com chances de buscar uma vaga na Libertadores, e essa virou a meta do clube no torneio.
Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a possibilidade do Alvinegro conseguir uma vaga para a Libertadores está em 13,7%.
Isso sem considerar o cenário de abrirem mais duas vagas via Campeonato Brasileiro, em caso de um time brasileiro ganhar a atual edição da Libertadores (Santos e Palmeiras estão nas semifinais) e o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras e Grêmio estão na final) estarem entre os seis primeiros. Se isso ocorrer, até o oitavo colocado do Brasileiro irá para a competição continental.
Para que esse número aumente, o Timão deve buscar uma vitória contra o Fluminense, atual 7º colocado com 43 pontos. O Tricolor das Laranjeiras vem para o confronto motivado, tendo em vista que a equipe venceu o rival Flamengo na 28ª rodada, por 2 a 1.
OITO PONTOS SEPARAM TIMÃO DO G6 DO BRASILEIRÃO! VEJA A TABELASe o Flu vive bom momento na temporada, o mesmo pode ser dito para o Corinthians. Se mantiver o aproveitamento com Mancini, de 66,67%, até o restante do Brasileirão, o Alvinegro praticamente garante a sétima colocação.
O rumo da temporada pode ser decidido no jogo de quarta-feira (13). Caso vença os cariocas, o Timão chega aos 42 pontos e entra de vez na briga pelo G6 do Brasileirão. Se perder, a chance de uma vaga direta cai drasticamente, e a equipe irá torcer para abrirem mais vagas via Brasileirão.
Ainda, a Corinthians tem o Derby contra o Palmeiras, válido pela 28ª rodada. O clássico foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parque.
Como o Corinthians pode chegar na Libertadores:
- Se ficar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, tem vaga garantida;- Se ficar em 7º: Torcer para o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) ficar entre os seis OU que o campeão da Libertadores seja brasileiro (Palmeiras e Santos estão nas semifinais) e que este fique entre os seis;- Se ficar em 8º: Torcer para que o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) E para que o campeão da Libertadores seja brasileiro (Palmeiras e Santos estão nas semifinais) e que ambos fiquem entre os sete primeiros.* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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