'Para mim, Hyoran foi o melhor jogador da partida', diz Sampaoli

O Atlético-MG fez sua parte para se manter na luta pelo título brasileiro. O Galo venceu o Coritiba por 2 a 0, gols de Hyoran e Sasha, chegando aos 49 pontos , ficando na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do São Paulo, e Flamengo. O Coxa continua na zona do rebaixamento, com 21 pontos, na 19ª posição.

Os destaques do jogo foram o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli, que mexeu bem na equipe na etapa final, com jogadores que trouxeram o resultado positivo para o time mineiro. Entre as entradas positivas, teve a do meia Hyoran, que abriu caminho para o triunfo alvinegro sobre o Coxa.

O técnico argentino comentou sobre a importância de Hyoran no jogo, elegendo o meia como o melhor do confronto. Confira no vídeo acima.