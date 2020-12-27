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futebol

'Para mim, Hyoran foi o melhor jogador da partida', diz Sampaoli

O treinador do Galo fez elogios ao meia, que marcou o primeiro gol alvinegro na vitória sobre o Coritiba, que deu a vice-liderança para o time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 18:04

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:04

O Atlético-MG fez sua parte para se manter na luta pelo título brasileiro. O Galo venceu o Coritiba por 2 a 0, gols de Hyoran e Sasha, chegando aos 49 pontos , ficando na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do São Paulo, e Flamengo. O Coxa continua na zona do rebaixamento, com 21 pontos, na 19ª posição.
Os destaques do jogo foram o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli, que mexeu bem na equipe na etapa final, com jogadores que trouxeram o resultado positivo para o time mineiro. Entre as entradas positivas, teve a do meia Hyoran, que abriu caminho para o triunfo alvinegro sobre o Coxa.
O técnico argentino comentou sobre a importância de Hyoran no jogo, elegendo o meia como o melhor do confronto. Confira no vídeo acima.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Hyoran fez o gol que abriu o caminho para a vitória atleticana contra o Coxa-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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