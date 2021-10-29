Para melhorar no Brasileiro, São Paulo busca melhora no Morumbi

O São Paulo tem como um dos objetivos no Campeonato Brasileiro chegar à Libertadores da América. No entanto, para isso, o Tricolor precisa melhorar seu aproveitamento jogando no Morumbi, onde enfrenta o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15. Isso porque o clube comandado por Rogério Ceni é apenas o 13º melhor mandante da competição, com 20 pontos conquistados. São 14 jogos, com apenas quatro vitórias, oito empates e duas derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu 10 no Morumbi neste Brasileirão.