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futebol

Para melhorar no Brasileiro, São Paulo busca melhora no Morumbi

Tricolor é apenas o 13º melhor mandante do campeonato, com 20 pontos. Clube encara o Internacional, adversário que construiu a maior goleada sofrida pelo São Paulo no estádio...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação/SPFC
O São Paulo tem como um dos objetivos no Campeonato Brasileiro chegar à Libertadores da América. No entanto, para isso, o Tricolor precisa melhorar seu aproveitamento jogando no Morumbi, onde enfrenta o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15. Isso porque o clube comandado por Rogério Ceni é apenas o 13º melhor mandante da competição, com 20 pontos conquistados. São 14 jogos, com apenas quatro vitórias, oito empates e duas derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu 10 no Morumbi neste Brasileirão.
No estádio, o Tricolor venceu Bahia, Grêmio, Atlético-GO e Corinthians, empatou com Fluminense, Chapecoense, Cuiabá, Palmeiras, América-MG, Atlético-MG, Santos e Ceará, e perdeu diante de Red Bull Bragantino e Fortaleza.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Até o final deste Brasileiro, o São Paulo disputará mais cinco jogos, valendo 15 pontos. Serão jogos contra Internacional, Flamengo, Athletico-PR, Sport e Juventude.

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