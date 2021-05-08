futebol

Para manter viva a chance do tetra, Grêmio recebe na Arena o Caxias

Vantagem da vitória por 2 a 1 obtida no Centenário coloca o time da capital mais perto de sua quarta decisão consecutiva de Gauchão...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 12:40

LanceNet

08 mai 2021 às 12:40
Crédito: Tricolor bateu o Caxias na ida (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Atual tricampeão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio joga a partida decisiva da semifinal contra o Caxias no próximo domingo (9) tendo a vantagem de qualquer empate para buscar o quarto título consecutivo do estadual. >Confira a trajetória de Grêmio e Caxias até aqui no GauchãoNa partida de ida, realizada em Caxias do Sul, o tricolor bateu a equipe da Serra Gaúcha por 2 a 1. Como não existe gol como visitante sendo critério de desempate, qualquer vitória por um gol de diferença do SER força a disputa por pênaltis enquanto, por dois tentos, dá a vaga direta na decisão.
Tendo na próxima semana confronto pela Sul-Americana na quinta-feira (13) diante do Lanús em Porto Alegre, Tiago Nunes tem esquematizado o time com as melhores opções disponíveis no plantel. As ausências ficam por conta dos lesionados Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre além de Luiz Fernando, nome que virou dúvida por sair de campo na goleada contra o Aragua reclamando de dores musculares.
No caso do Caxias, o próprio técnico, Rafael Lacerda, falou em entrevista que não vê como poderia criar uma forma de surpreender com armas novas o Grêmio pelo fato de já ter estabelecido um estilo de jogo. Assim, a tendência é repetir o 11 inicial do primeiro confronto.
FICHA TÉCNICA​GRÊMIO x CAXIAS
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 09/05/2021 - 16hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves LimaAssistentes: Leirson Peng Martins e Fabricio Lima Baseggio
GRÊMIO (Técnico: Tiago Nunes)
Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos e Maicon; Léo Pereira, Darlan e Ferreira; Diego Souza.
CAXIAS (Técnico: Rafael Lacerda)
Marcelo Pitol; John Lennon, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano e Tontini; Gustavo Ramos, Marlon e Jhon Cley; Giovane Gomez.

