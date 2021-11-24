Para garantir acesso, Avaí precisa quebrar marca negativa em casa

No próximo domingo, o Avaí entra em campo pela rodada final da Série B e o foco do time dirigido por Claudinei Oliveira é o acesso.

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Após 37 rodadas, o Leão aparece na 4ª colocação do torneio nacional e depende das próprias forças para voltar à elite nacional.

O adversário é Sampaio Corrêa e o duelo acontece dentro da Ressacada, o que faz aumentar o otimismo no clube.

Porém, o grande problema é que nos últimos dois confrontos, o Avaí não conseguiu vencer quando foi mandante.

Diante do Vitória e Avaí, o Leão apenas empatou, resultados que impediu o time de garantir o acesso de maneira antecipada.

Última vitória

No dia 22 de outubro, o Avaí recebeu o Cruzeiro na Ressacada e venceu por 1 a 0.