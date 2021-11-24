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futebol

Para garantir acesso, Avaí precisa quebrar marca negativa em casa

Leão não venceu nos últimos dois jogos como mandantes na Série B...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 10:35
No próximo domingo, o Avaí entra em campo pela rodada final da Série B e o foco do time dirigido por Claudinei Oliveira é o acesso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após 37 rodadas, o Leão aparece na 4ª colocação do torneio nacional e depende das próprias forças para voltar à elite nacional.
O adversário é Sampaio Corrêa e o duelo acontece dentro da Ressacada, o que faz aumentar o otimismo no clube.
Porém, o grande problema é que nos últimos dois confrontos, o Avaí não conseguiu vencer quando foi mandante.
Diante do Vitória e Avaí, o Leão apenas empatou, resultados que impediu o time de garantir o acesso de maneira antecipada.
Última vitória
No dia 22 de outubro, o Avaí recebeu o Cruzeiro na Ressacada e venceu por 1 a 0.
Crédito: DuelofoidisputadonoEstádiodaRessacada(AugustoOliveira/ASCOMCSA

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