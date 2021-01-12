Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Para ganhar tem que querer mais', afirma Muricy em reunião com elenco do São Paulo
futebol

'Para ganhar tem que querer mais', afirma Muricy em reunião com elenco do São Paulo

Tricolor divulgou no Twitter uma parte da conversa do coordenador técnico com os jogadores, realizada nesta terça-feira. Time vem de duas derrotas seguidas no Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 18:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:43

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
O elenco do São Paulo teve uma reunião com Muricy Ramalho, coordenador da equipe, antes do treino de hoje no CT da Barra Funda. Conforme adiantado, o papo serviu para motivar os jogadores e passar confiança na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor é líder, com 56 pontos.
Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
Em vídeo divulgado pelas redes sociais do Tricolor, Muricy incentiva a equipe e afirma que para vencer é preciso querer mais que o adversário.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Para ganhar tem que querer mais que os caras. Não pode ser igual a eles, não pode ser. O próximo jogo agora é decisão, são nove decisões. E decisão é diferente, tem que se tratar de forma diferente. É sempre um pouco a mais a todo momento - discursou o técnico tricampeão brasileiro com o São Paulo.
Veja o vídeo da fala de Muricy Ramalho A conversa contou também com as presenças do diretor executivo Raí e da comissão técnica. As últimas cinco rodadas foram de desempenho irregular da equipe de Fernando Diniz. O time perdeu para Corinthians, Bragantino e Santos e venceu Fluminense e Atlético-MG, vendo a distância na liderança cair de sete para três pontos.
O São Paulo tem a semana cheia de treinamentos, se preparando para encarar o Athletico, às 16h, do próximo domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileiro. Luciano, que se recupera de uma lesão na perna, segue tratamento intensivo para voltar ao time o mais rápido possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados