Para ganhar confiança na estreia da Libertadores, Hyoran diz que o Galo precisa vencer o Boa pelo Mineiro

O Atlético-MG estreia na Libertadores da América no próximo dia 21 de abril, quarta-feira, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, fora de casa. Porém, antes de pensar na competição sul-americana, o Galo tem um desafio no Campeonato Mineiro contra o Boa Esporte, domingo, 18, no Mineirão. O alvinegro busca se recuperar da derrota no clássico contra o Cruzeiro, em que foi derrotado pela Raposa por 1 a 0. E, além de um resultado positivo, o Atlético quer usar o duelo contra o Boa para recuperar o bom futebol e dar confiança ao time na estreia da Libertadores. O meia Hyoran comentou sobre o momento do time e como derrotar a equipe do Sul de Minas poderá influenciar de forma positiva o Galo em um dos grandes objetivos do ano, que é vencer pela segunda vez o torneio continental.Confira a entrevista de Hyoran no vídeo acima. Hyoran e o Galo jogam domingo pelo Mineiro, mas estão de olho na estreia da Libertadores-(Pedro Aleixo/Atlético-MG)