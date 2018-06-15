Para evitar prisão, Cristiano Ronaldo fecha acordo milionário

Cristiano Ronaldo conquista o prêmio de melhor jogador do mundo Crédito: Divulgação

No dia da estreia de Portugal na Copa da Rússia, e justamente contra a Espanha, Cristiano Ronaldo fechou um acordo com a Receita Federal espanhola para pôr fim ao processo na Justiça em que é acusado de fraude fiscal.

Para evitar dois anos de prisão, o atacante do Real Madrid e melhor jogador do mundo vai pagar  18,8 milhões  o equivalente a R$ 82,5 milhões na cotação desta sexta-feira.

Segundo o jornal "El Mundo", o craque português negociava pagar  14 milhões (R$ 61,4 milhões), mas aceitou o valor maior para encerrar a ação.

A fraude envolvendo Cristiano Ronaldo estava relacionada à cobrança de impostos sobre direitos de imagem do jogador nos anos de 2011 a 2014.

Com o acordo, o jogador reconhece quatro crimes tributários, mas é anistiado tanto das acusações penais, quanto administrativa.