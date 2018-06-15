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Fraude

Para evitar prisão, Cristiano Ronaldo fecha acordo milionário

Atacante do Real Madrid vai desembolsar ¤ 18,8 milhões por crimes tributários

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 14:02
Cristiano Ronaldo conquista o prêmio de melhor jogador do mundo Crédito: Divulgação
No dia da estreia de Portugal na Copa da Rússia, e justamente contra a Espanha, Cristiano Ronaldo fechou um acordo com a Receita Federal espanhola para pôr fim ao processo na Justiça em que é acusado de fraude fiscal.
Para evitar dois anos de prisão, o atacante do Real Madrid e melhor jogador do mundo vai pagar  18,8 milhões  o equivalente a R$ 82,5 milhões na cotação desta sexta-feira.
Segundo o jornal "El Mundo", o craque português negociava pagar  14 milhões (R$ 61,4 milhões), mas aceitou o valor maior para encerrar a ação.
A fraude envolvendo Cristiano Ronaldo estava relacionada à cobrança de impostos sobre direitos de imagem do jogador nos anos de 2011 a 2014.
Com o acordo, o jogador reconhece quatro crimes tributários, mas é anistiado tanto das acusações penais, quanto administrativa.
 

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