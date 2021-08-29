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Para esfriar a cabeça! Grêmio dá três dias de folga para o elenco

Jogadores que estão no departamento médico voltam na terça-feira, enquanto o restante se reapresenta na quarta; equipe só voltará a atuar no dia 12 de setembro...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:00
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Na noite de sábado (28), o Grêmio perdeu sua nona partida pelo Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, em jogo realizado na Arena, em Porto Alegre, e permanece enterrado na zona de rebaixamento. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de mais um resultado negativo, o que também chamou a atenção na derrota gremista foi o nervosismo dos jogadores dentro de campo, principalmente Maicon e Diego Souza. O primeiro partiu para cima do árbitro após o gol da equipe paulista e acabou sendo expulso. Já o segundo, ao sofrer uma falta do goleiro Cássio, ficou revoltado pela não expulsão do goleiro do Corinthians e tomou da mão do árbitro o cartão.
>> Diego Souza rouba cartão de árbitro e vira meme na web
Como o próximo jogo do Grêmio contra o Ceará só será realizado no dia 12 de setembro (a partida da 19ª rodada do time gaúcho foi adiada por causa dos jogadores que foram cedidos à Seleção Brasileira), a diretoria do Imortal Tricolor deu folga para o elenco profissional até quarta-feira.
A reapresentação vai ocorrer em duas partes: na terça-feira voltam os jogadores que estão sob cuidados do departamento médico. Na quarta-feira o grupo estará completo com o restante dos jogadores. Vale ressaltar que o treinador Luiz Felipe Scolari declarou que irá observar na terça uma partida do “time de transição” atrás de alternativas para equipe do Grêmio. Fato é que esses dias de folga são muito bem-vindos para o elenco gremista poder “esfriar a cabeça”, haja vista que o time comandado por Felipão sofreu derrotas dolorosas nas suas últimas partidas e passa por um momento complicado por estar na zona de rebaixamento.

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