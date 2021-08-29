Para esfriar a cabeça! Grêmio dá três dias de folga para o elenco

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Na noite de sábado (28), o Grêmio perdeu sua nona partida pelo Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, em jogo realizado na Arena, em Porto Alegre, e permanece enterrado na zona de rebaixamento. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de mais um resultado negativo, o que também chamou a atenção na derrota gremista foi o nervosismo dos jogadores dentro de campo, principalmente Maicon e Diego Souza. O primeiro partiu para cima do árbitro após o gol da equipe paulista e acabou sendo expulso. Já o segundo, ao sofrer uma falta do goleiro Cássio, ficou revoltado pela não expulsão do goleiro do Corinthians e tomou da mão do árbitro o cartão.

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Como o próximo jogo do Grêmio contra o Ceará só será realizado no dia 12 de setembro (a partida da 19ª rodada do time gaúcho foi adiada por causa dos jogadores que foram cedidos à Seleção Brasileira), a diretoria do Imortal Tricolor deu folga para o elenco profissional até quarta-feira.