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Para equilibrar as finanças, PSG deve negociar jogadores; Draxler é o principal candidato a deixar o clube

Meio-campista alemão atrai interesse do Arsenal e do
Bayer Leverkusen e deve deixar a França nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 13:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:54

Crédito: AFP
Precisando fazer 40 milhões de euros (cerca de R$ 261 milhões) para equilibrar as contas, o Paris Saint-Germain deve negociar jogadores. De acordo com o "AS", o clube francês está aberto a ofertas e o principal candidato a deixar o clube é Julian Draxler.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
Mesmo sem jogar com regularidade, Draxler tem mercado e é monitorado por Arsenal, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin e outros clubes da Europa. Além dele, outros também devem sair. Avaliado em 20 milhões de euros (R$ 130 milhões), o meio-campista alemão atuou em nove partidas na temporada, marcou dois gols e deu uma assistência.

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