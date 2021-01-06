Para equilibrar as finanças, PSG deve negociar jogadores; Draxler é o principal candidato a deixar o clube

Precisando fazer 40 milhões de euros (cerca de R$ 261 milhões) para equilibrar as contas, o Paris Saint-Germain deve negociar jogadores. De acordo com o "AS", o clube francês está aberto a ofertas e o principal candidato a deixar o clube é Julian Draxler.

Mesmo sem jogar com regularidade, Draxler tem mercado e é monitorado por Arsenal, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin e outros clubes da Europa. Além dele, outros também devem sair. Avaliado em 20 milhões de euros (R$ 130 milhões), o meio-campista alemão atuou em nove partidas na temporada, marcou dois gols e deu uma assistência.