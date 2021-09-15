Para enfrentar o Fortaleza, Inter aumenta expectativa por Taison

Crédito: Reforço fez 17 jogos desde que voltou ao clube (Ricardo Duarte/Internacional

Jogador que está fora de combate no Internacional desde o último dia 29 de agosto, o meia Taison é o nome que mais gera expectativa de retorno pensando no próximo jogo da equipe na temporada. A partida em questão será no domingo (18), às 11h (de Brasília), recebendo no Beira-Rio o Fortaleza. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom problema muscular que o acometeu no empate sem gols diante do Atlético-GO, tanto Taison como o próprio Colorado contaram com um "trunfo" relacionado ao calendário para minimizar consideravelmente o impacto da sua ausência.

Isso porque, logo depois que o atleta de 33 anos de idade se machucou, o calendário do Brasileirão ganhou uma breve pausa por conta dos jogos na rodada tripla das Eliminatórias.

Assim, o jogador teve um maior tempo para se reabilitar em trabalhos onde seu corpo reagiu bem e, nesse momento, a tendência é que ele comece jogando no duelo do fim de semana.