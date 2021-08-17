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futebol

Para enfrentar o Flamengo, Guto Ferreira terá novamente Vina à disposição

Por conta de terceiro cartão amarelo tomado no Clássico-Rei, meia ficou de fora na derrota do Ceará contra o Corinthians...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 17:48
Crédito: Vina tem quatro gols e cinco assistências na temporada (Felipe Santos/Ceará SC
No próximo compromisso do Ceará pelo Campeonato Brasileiro onde terá a complicada missão de duelar com o Flamengo, na Arena Castelão, o técnico Guto Ferreira vai ter o reforço do meia-atacante Vina. Embate esse previsto para às 16h (de Brasília) no próximo domingo (22).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última rodada, o jogador que foi a estrela da equipe em 2020 com incríveis 29 gols e 13 assistências ficou de fora por conta de ter tomado o terceiro cartão amarelo frente ao arquirrival Fortaleza.
É bem verdade que os números da temporada 2021 ainda estão em caráter bem modesto (quatro tentos e cinco assistências). Entretanto, a influência positiva de Vina no restante da equipe é elemento que pesa com a sua presença em campo como deve ser na próxima rodada do Brasileirão.
Desta forma, as únicas ausências a serem superadas pelo Alvinegro de Porangabuçu são por problemas físicos pré-existentes, casos do goleiro João Ricardo, do zagueiro Klaus e do meio-campista Oliveira.

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