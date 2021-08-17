Para enfrentar o Flamengo, Guto Ferreira terá novamente Vina à disposição

No próximo compromisso do Ceará pelo Campeonato Brasileiro onde terá a complicada missão de duelar com o Flamengo, na Arena Castelão, o técnico Guto Ferreira vai ter o reforço do meia-atacante Vina. Embate esse previsto para às 16h (de Brasília) no próximo domingo (22).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última rodada, o jogador que foi a estrela da equipe em 2020 com incríveis 29 gols e 13 assistências ficou de fora por conta de ter tomado o terceiro cartão amarelo frente ao arquirrival Fortaleza.