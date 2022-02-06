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Pará, do Mirassol, comemora vitória e assistência diante do Guarani: 'Soubemos jogar com inteligência'

Até aqui, o Mirassol soma oito pontos em quatro partidas disputadas no Campeonato Paulista; Pará saiu de campo com a maior nota, de acordo com o site SofaScore...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 16:03
O Mirassol iniciou o Campeonato Paulista de forma sólida. Com oito pontos em 12 disputados, uma das importantes vitórias do Leão veio na última quinta-feira, quando o time de Eduardo Baptista bateu o Guarani por 2 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia. Negueba e Thalisson Kelven marcaram os gols que garantiram mais três pontos aos donos da casa.> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu DhabiO lateral-esquerdo Pará saiu de campo com a maior nota, de acordo com o SofaScore, e comemorou bastante a vitória contra o Bugre. Vale lembrar que o jogador foi responsável pela assistência para Thalisson marcar o segundo gol do Mirassol.
- Fico muito feliz por poder ajudar meus companheiros dentro de campo. Vitória de um grupo que se doa muita e sempre deixa o melhor em campo. Acabamos conquistando uma grande vitória dentro de casa contra um adversário difícil. Fico muito feliz por poder ajudar o time com assistência e outras situações também - afirmou o lateral.
> Veja e simule a tabela do Paulistão
Esta foi a segunda vitória do Mirassol dentro de casa. A equipe estreou diante do Bragantino e venceu por 3 a 1 e, na sequência, empatou com o Novorizotino, em Novo Horizonte. Para o lateral, o fator casa tem que ser preponderante para realizar um bom Paulistão.
- Nós sabemos como é bom jogar dentro de casa. As condições que são oferecidas à nós são as melhores possíveis e, por isso, quando jogamos aqui temos que usar isso ao nosso favor e tornar difícil para os adversários que vem para cá - explicou.
Na manhã deste domingo, o Leão voltou a campo para enfrentar o Santo André, pelo Paulistão. Apesar de ter saído atrás no placar, o Mirassol arrancou o empate já nos acréscimos da partida.
Crédito: ParáfoipeçaimportantenavitóriadoMirassolnaúltimaquinta-feira(Foto:Divulgação/Mirassol

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