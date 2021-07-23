Para confronto importante do Brasileirão, Fortaleza terá mudanças na equipe

Crédito: Meio-campista renovou contrato recentemente até 2023 (Bruno Oliveira/EC Fortaleza

Embalado com três vitórias consecutivas, o Fortaleza vem para o importante jogo com o Bragantino de dois times na parte alta da tabela do Brasileirão sabendo que terá modificações na escalação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDuas das alterações feitas pelo treinador serão de caráter forçado e estão ligadas a suspensões por conta do terceiro cartão amarelo tomados no triunfo por 1 a 0 contra o São Paulo no Morumbi, casos do zagueiro Titi e do atacante David.

Dentro das alternativas disponíveis no elenco, as maiores probabilidades de substitutos ficam por conta de Matheus Jussa, que seria improvisado na zaga ao lado de Marcelo Benevenuto e Tinga, bem como Romarinho formaria a linha mais avançada ao lado de Robson.

Por outro lado, a boa notícia pelos lados do Leão fica por conta da possibilidade da utilização de Felipe, que estava justamente suspenso pelo terceiro amarelo na rodada anterior. Assim, o mais provável é que a dupla mais recuada no meio-campo seja formada por Felipe e Éderson.