Para Bruno Alves, elenco é o maior responsável por eliminação do São Paulo no Paulista: 'Não tem desculpa'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Treinando na cidade de Cotia, desde a eliminação no Campeonato Paulista, na última quarta-feira (30), ao ser derrotado por 3 a 2 para o Mirassol, no estádio do Morumbi, o elenco do São Paulo busca “juntar os cacos” para a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor estreia no próximo domingo (9), às 16h, contra o Goiás, fora de casa.

Titular da zaga são paulina, Bruno Alves acredita que a responsabilidade pelo mau resultado no estadual é do elenco e só eles poderão reverter o quadro negativo atual.

– Não tem desculpa, todos nós fomos responsáveis pelo que aconteceu. Agora é trabalhar cada vez mais forte para que a gente possa dar a volta por cima. Só os jogadores podem reverter essa situação – disse à SPFCTV.Para o atleta, inclusive, os mais de quatro meses de paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, não pode servir de justificativa para a eliminação e que atuar pelo São Paulo deve ser o suficiente para motivar uma mudança de postura do elenco.

– A parada não teve influência na eliminação. Nada que eu disser agora vai explicar o que aconteceu – pontuou o zagueiro.

– A gente sabe o que o São Paulo representa para cada atleta, como batalhou para vestir essa camisa. Então, acredito que o jogador tem que olhar para dentro de si e procurar fazer cada vez melhor para que isso não se repita mais – completou.