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  • Para Bruno Alves, elenco é o maior responsável por eliminação do São Paulo no Paulista: 'Não tem desculpa'
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Para Bruno Alves, elenco é o maior responsável por eliminação do São Paulo no Paulista: 'Não tem desculpa'

Por sua vez, o zagueiro entende que só o grupo de atletas do Tricolor podem mudar o quadro negativo do clube: 'Só os jogadores podem reverter essa situação'...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 13:55

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:55

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Treinando na cidade de Cotia, desde a eliminação no Campeonato Paulista, na última quarta-feira (30), ao ser derrotado por 3 a 2 para o Mirassol, no estádio do Morumbi, o elenco do São Paulo busca “juntar os cacos” para a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor estreia no próximo domingo (9), às 16h, contra o Goiás, fora de casa.
Titular da zaga são paulina, Bruno Alves acredita que a responsabilidade pelo mau resultado no estadual é do elenco e só eles poderão reverter o quadro negativo atual.
– Não tem desculpa, todos nós fomos responsáveis pelo que aconteceu. Agora é trabalhar cada vez mais forte para que a gente possa dar a volta por cima. Só os jogadores podem reverter essa situação – disse à SPFCTV.Para o atleta, inclusive, os mais de quatro meses de paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, não pode servir de justificativa para a eliminação e que atuar pelo São Paulo deve ser o suficiente para motivar uma mudança de postura do elenco.
– A parada não teve influência na eliminação. Nada que eu disser agora vai explicar o que aconteceu – pontuou o zagueiro.
– A gente sabe o que o São Paulo representa para cada atleta, como batalhou para vestir essa camisa. Então, acredito que o jogador tem que olhar para dentro de si e procurar fazer cada vez melhor para que isso não se repita mais – completou.
A derrota para o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista confirmou o 15º ano do Tricolor sem vencer a competição estadual e o oitavo sem títulos, já que a temporada atual terminará apenas no início de 2021.

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