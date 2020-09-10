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futebol

Para árbitro de Santos e Galo, o goleiro expulso foi Victor e não Rafael

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães fez a confusão na súmula, colocando o nome do arqueiro que entrou para substituir Rafael, que deixou o campo pelo cartão vermelho...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 16:16
Crédito: Victor apareceu na súmula do árbitro como se tivesse sido expulso, no lugar de Rafael, que levou de fato o cartão vermelho-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Um equívoco foi notado na súmula da partida entre Santos e Atlético-MG, na quarta-feira, 9 de setembro, na Vila Belmiro, vitória do Peixe por 3 a 1. O goleiro Rafael foi expulso ainda no primeiro tempo para a entrada de Victor. Porém, no relato do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães quem apareceu como excluído da partida foi Victor. Com o fato, a súmula terá de ser retificada por Wagner do Nascimento Magalhães.A confusão não vai alterar em nada as circunstâncias da expulsão de Rafael, nem vai afetar Victor. Com o cartão vermelho, Rafael está suspenso para a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o titular ausente e Victor, que teve uma atuação ruim, a chegada de Everson, que ainda não foi anunciado pelo Galo, pode ser acelerada caso o clube consiga colocar sua documentação e contrato em ordem na CBF.

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