Para árbitro de Santos e Galo, o goleiro expulso foi Victor e não Rafael

Um equívoco foi notado na súmula da partida entre Santos e Atlético-MG, na quarta-feira, 9 de setembro, na Vila Belmiro, vitória do Peixe por 3 a 1. O goleiro Rafael foi expulso ainda no primeiro tempo para a entrada de Victor. Porém, no relato do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães quem apareceu como excluído da partida foi Victor. Com o fato, a súmula terá de ser retificada por Wagner do Nascimento Magalhães.A confusão não vai alterar em nada as circunstâncias da expulsão de Rafael, nem vai afetar Victor. Com o cartão vermelho, Rafael está suspenso para a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o titular ausente e Victor, que teve uma atuação ruim, a chegada de Everson, que ainda não foi anunciado pelo Galo, pode ser acelerada caso o clube consiga colocar sua documentação e contrato em ordem na CBF.