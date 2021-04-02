Para amenizar perdas, Inter de Milão pode vender Lukaku por valor superior aos R$ 800 milhões

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Um dos principais nomes da Inter de Milão, o atacante Romelu Lukaku não tem permanência garantida no clube para a próxima temporada. De acordo com a imprensa italiana, a Nerazzurri pode vender o belga a fim de diminuir o impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Corriere dello Sport", a Inter deseja 120 milhões de euros (R$ 802 milhões) para vender o jogador. Este valor é próximo ao calculado pelo clube em déficit na atual temporada, que varia entre 130 milhões e 140 milhões de euros (R$ 869 milhões e R$ 936 milhões).

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