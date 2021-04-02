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Para amenizar perdas, Inter de Milão pode vender Lukaku por valor superior aos R$ 800 milhões

Clube sofreu impacto financeiro por conta da pandemia de coronavírus e enxerga possibilidade de fazer caixa em venda do atacante belga, vice-artilheiro do Italiano...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 13:25
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Um dos principais nomes da Inter de Milão, o atacante Romelu Lukaku não tem permanência garantida no clube para a próxima temporada. De acordo com a imprensa italiana, a Nerazzurri pode vender o belga a fim de diminuir o impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Corriere dello Sport", a Inter deseja 120 milhões de euros (R$ 802 milhões) para vender o jogador. Este valor é próximo ao calculado pelo clube em déficit na atual temporada, que varia entre 130 milhões e 140 milhões de euros (R$ 869 milhões e R$ 936 milhões).
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Vice-artilheiro do Campeonato Italiano, Lukaku marcou 19 gols na competição e só está atrás de Cristiano Ronaldo, da Juventus, que tem 23. Em toda a temporada, o belga balançou as redes 25 vezes.

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